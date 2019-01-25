مصطلحات البحث

AR
EN
  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    OneBlade شفرة بديلة

    QP220/51

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    نظام الحماية المزدوج: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طوله.

    إكتشف كلّ المميزات

    OneBlade شفرة بديلة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل شفرات OneBlade بديلة

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • 2 × قطعة أصلية
    • يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
    • شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش
    تقنية أداة OneBlade الفريدة

    تقنية أداة OneBlade الفريدة

    تُعدّ شفرة OneBlade من Philips أداة حلاقة جديدة ثورية هجين يمكنها تشذيب الشعر وحلاقته وإنشاء خطوط وحواف نظيفة على أي طول من الشعر. نظام الحماية المزدوج: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طوله.

    يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade

    يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade

    تتوافق مع OneBlade (طرازات QP14xx وQP25xx وQP26xx وQP27xx وQP28xx) وشفرة OneBlade Pro (طرازات QP65xx وQP66xx)

    شفرة لا تتلف بسهولة

    شفرة لا تتلف بسهولة

    شفرة من الفولاذ المتين تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش. عند ظهور مؤشر الاستبدال، أو رمز الإخراج، على الشفرة، قد لا يكون أداء الشفرة مثاليًا.ويكون الوقت قد حان للتفكير في تغيير الشفرة للحصول على أفضل تجربة حلاقة

    شفرة بجانبَين

    شفرة بجانبَين

    يمكنك قص الشعر من الأعلى والأسفل. وستحصل على خطوط مثالية في ثوانٍ مع الشفرة بجانبَين، الأمر الذي يسمح لك برؤية كل شعرة تقوم بقصها.

    رطب وجاف

    رطب وجاف

    تتميز OneBlade بمقاومة المياه (IPX7)، لذا يسهل تنظيفها إذ ما عليك سوى غسلها تحت الصنبور. يمكنك أيضًا الحلاقة أثناء الاستحمام، مع أو من دون رغوة، بحسب تفضيلاتك.

    المواصفات التقنية

    • شفرة بديلة لأداة OneBlade

      الشفرات البديلة مع كل حزمة
      2

    • الخدمة

      رأس بديل
      يجب الاستبدال كل 4 أشهر*
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • لأفضل تجربة حلاقة. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.