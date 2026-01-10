HX9094/91
رأس الفرشاة لعناية كاملة
اختبر أفضل ما تقدّمه فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips مع رأس الفرشاة البديل المتكامل هذا. يوفّر هذا الرأس تبييضًا فعّالاً وإزالة للبلاك والبقع، كما يحسّن صحة اللثة، لتبدأ عنايتك الكاملة بصحة الفم من هنا.إكتشف كلّ المميزات
ينظّف كل شخص أسنانه بطريقة مختلفة عن الآخرين، لذا صممنا رأس الفرشاة هذا مع شعيرات متعددة الزوايا للحفاظ على إزالة البلاك بغض النظر عن التقنية التي تستخدمها. يوفر رأس الفرشاة المتكامل تنظيفًا رائدًا في المجال ويزيل كمية أكبر من البلاك تصل إلى 20 ضعفًا مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
يحتوي رأس الفرشاة المتكامل على شعيرات ثلاثية الزوايا لزيادة التلامس مع السطح وتنظيف البقع بشكل أكثر فعالية. ما عليك سوى رؤية النتيجة، إذ تتم إزالة البقع بفعالية أكبر بنسبة تصل إلى 100% في أقل من يومين.*
تتميّز الشعيرات الجانبية في رأس الفرشاة هذا بطول إضافي لتنظيف خط اللثة أيضًا حتى أثناء التركيز على أسنانك. النتيجة هي أن اللثة تصبح أكثر صحة بمقدار يصل إلى 15 ضعفًا في غضون ستة أسابيع.
تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.
كل رؤوس فرشاة أسنان Philips Sonicare مصممة بدقة ومختبرة سريريًا، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أنها تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء.
هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتقنية BrushSync. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت استعمال رأس جديد.
يتوافق رأس الفرشاة هذا مع كل فراشي الأسنان الكهربائية من Philips Sonicare.*** ما عليك سوى تركيبه أو إزالته بسهولة للاستبدال والتنظيف.
نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.*
تأتي كل رؤوس فراشي الأسنان لدينا في تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير في حال توفر مرافق إعادة التدوير.
