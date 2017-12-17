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  • رأس الفرشاة الذي نقدّمه بأعمق مستوى تنظيف رأس الفرشاة الذي نقدّمه بأعمق مستوى تنظيف رأس الفرشاة الذي نقدّمه بأعمق مستوى تنظيف

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9042/96

    رأس الفرشاة الذي نقدّمه بأعمق مستوى تنظيف

    استمتع بعملية تنظيف فريدة تمامًا مثل ابتسامتك. يتكيّف الرأس C3 Premium Plaque Defence الذي نقدّمه مع منحنيات أسنانك ولثتك بفضل الجوانب الناعمة والمرنة التي تزوّدك بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات، مقارنة برأس الفرشاة العادي** لعملية تنظيف مريحة وعميقة.

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    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

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    رأس الفرشاة الذي نقدّمه بأعمق مستوى تنظيف

    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف* لنتائج رائعة

    • حزمتان
    • حجم قياسي
    • تثبيت
    • ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
    لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    وبفضل تصميمه المرن، يزيل كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها* للحصول على عملية تنظيف عميقة بالفعل على طول خط اللثة وبين الأسنان.

    مستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات** لعملية تنظيف عميقة وسهلة

    مستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات** لعملية تنظيف عميقة وسهلة

    يمكنك الحصول على عملية تنظيف مخصّصة في كل مرة تنظّف فيها أسنانك باستخدام تقنية التنظيف التكيّفية التي نقدّمها. تنحني الجوانب الناعمة والمطاطية لتسمح لرأس C3 Premium Plaque Defense بالتكيّف مع منحنيات أسنانك ولثتك الفريدة، مما يؤدي إلى امتصاص أي ضغط زائد وتحسين قوة التنظيف بتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها. تتكيّف الشعيرات بالتالي مع شكل أسنانك ولثتك، لمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات مقارنة برأس فرشاة عادية** للحصول على عملية تنظيف أعمق في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    تحديد الوضع المثالي تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج**

    تحديد الوضع المثالي تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج**

    ستحصل دائمًا على أفضل عملية تنظيف ممكنة بفضل ميزة BrushSync™‎ لإقران الأوضاع**. يقوم رأس الفرشاة C2 Optimal Plaque Defense من Philips Sonicare بالمزامنة مع مقبض فرشاة الأسنان Philips Sonicare المزوّد بميزة BrushSync™‎**، لتحديد وضع تنظيف الأسنان ومستوى القوة المثاليَين لعملية تنظيف استثنائية. ما عليك سوى البدء بتنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    اعرف دائمًا متى يجب استبدال الرأس لتحصل دائمًا على عملية تنظيف فعالة.

    اعرف دائمًا متى يجب استبدال الرأس لتحصل دائمًا على عملية تنظيف فعالة.

    تصبح رؤوس فرشاة الأسنان أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها، ولكن بفضل ميزة BrushSync™‎ سيتم تذكيرك بضرورة استبدال الرأس قبل حدوث ذلك. تتعقّب فرشاة أسنانك الذكية وتيرة تنظيف الأسنان ومستوى الضغط، وتنبّهك عندما يحين وقت استبدال الرأس. أليس لديك فرشاة أسنان Sonicare ذكية من Philips؟ ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه حان وقت استبدال الرأس.

    تم اختبارها لتلبية احتياجات صحة فمك

    تم اختبارها لتلبية احتياجات صحة فمك

    تم تصميم كل رؤوس فراشي أسنان Philips Sonicare لتكون آمنة ولطيفة على الأسنان واللثة. ويخضع كل رأس فرشاة لاختبارات صارمة لضمان المتانة والأداء الاستثنائي في كل مرة تنظّف فيها أسنانك.

    تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

    تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

    يتناسب رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Defense بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      درجة صلابة الشعيرات
      متوسطة النعومة
      اللون
      أسود
      المادة المصنوع منها رأس الفرشاة
      جوانب ناعمة ومرنة ومطاطية
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      قياسية
      التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة
      نعم

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      مناسب لهذه الطرازات
      • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
      • سلسلتان للوقاية من البلاك
      • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+‎
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+‎
      • للأطفال
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+‎
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      رأسا C3 Premium Plaque Defense

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    • الفوائد الصحية

      إزالة البلاك
      لإزالة كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات*

    Badge-D2C

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