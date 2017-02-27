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  • *تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%* *تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%* *تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%*

    Philips Sonicare 3 Series gum health فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6611/27

    *تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%*

    استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك والعناية باللثة بفضل فرشاة الأسنان القوية والسهلة الاستخدام، لمساعدتك على تفادي العلامات المبكرة لأمراض اللثة وتخفيفها، مع الحصول على تجربة تنظيف الأكثر راحة باستخدام الفرشاة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare 3 Series gum health فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة

    *تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%*

    • إعداد واحد
    • 3 إعدادات للقوة
    • رأس فرشاة واحد
    مثبت بأنها تحسّن صحة اللثّة بثلاث طرق

    مثبت بأنها تحسّن صحة اللثّة بثلاث طرق

    مثبت سريريًا بأنها قادرة على تحسين صحة اللثّة بثلاث طرق: تخفيف الاحمرار والورم والنزيف (مواقع)

    أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لمعالجة التهابات اللثّة

    أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لمعالجة التهابات اللثّة

    تتميّز فرشاة الأسنان هذه بإزالة فائقة للبلاك الموجود على طول خط اللثة، وهي تساعدك في تقليل التهاب اللثة بصور أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية بنسبة تصل إلى 100%، في غضون أسبوعَين فقط

    ثلاثة إعدادات قوة لتجربة تنظيف لطيفة

    ثلاثة إعدادات قوة لتجربة تنظيف لطيفة

    مع ثلاثة إعدادات قوة قابلة للتخصيص (منخفض ومتوسط ومرتفع) يمكنك تحديد مستوى القوة المناسبة للتأكد من أن التنظيف على طول خط اللثة باستخدام فرشاة عملية مريحة. بعد مرور 1,5 ثانية على بدء عملية التنظيف باستخدام فرشاة، يتعين عليك الضغط مرتين على الزر لتغيير الوضع: مرة واحدة لإيقاف تشغيل الفرشاة ومرتين لتغيير الوضع.

    إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك على طول خط اللثّة

    إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك على طول خط اللثّة

    إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية على طول خط اللثّة.

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تنشئ تقنية الاهتزازات الصوتية آلية تنظيف ديناميكية فريدة من نوعها تدفع بالسائل إلى التغلغل بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، وذلك لتأمين عملية تنظيف دقيقة ولطيفة.

    يساعدك SmarTimer في الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعدك SmarTimer في الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به

    تتميّز فرشاة Sonicare هذه القوية من Philips بـ SmarTimer خاص يساعدك في الالتزام بوقت الدقيقتين الذي يوصي به الأطباء لتنظيف الأسنان

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    تحتوي على مؤقت Quadpacer بالفواصل الزمنية للمساعدة في التشجيع على تنظيف كامل الفم بالفرشاة بدقة. تصدر فرشاة الأسنان صوتًا كل 30 ثانية، للإشارة إلى أنه حان الوقت للانتقال إلى منطقة أخرى من الفم.

    آمنة للاستخدام على تقويم الأسنان والأسنان مهما كانت حالتها والكسوات الخزفية

    آمنة للاستخدام على تقويم الأسنان والأسنان مهما كانت حالتها والكسوات الخزفية

    تتميّز فرشاة الأسنان القوية Sonicare هذه من Philips بحركة لطيفة، فلا تشكّل خطرًا أسنانك مهما كانت حالتها بما في ذلك تقويم الأسنان وزرع الأسنان والكسوات الخزفية، لذا يمكنك تنظيف الأسنان بدون قلق.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      رمادي داكن

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم مريح
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
      رؤوس الفرشاة
      1 صحة اللثة مع ProResults
      حقيبة للسفر
      1
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      تحسّن صحة اللثّة
      الأداء
      إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك*
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      السرعة
      لغاية 31000 حركة فرشاة/الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      3 مستويات من القوة
      • منخفض
      • متوسط
      • مرتفع

    Badge-D2C

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