    Philips Sonicare W2 Optimal White رؤوس فرشاة حزمة من 4 قطع

    HX6064/91

    رأس فرشاة الأسنان للتبييض المبهر

    احصل على ابتسامة أكثر إشراقًا مع رأس فرشاة تبييض الأسنان البديلة من Philips Sonicare، الذي تم اختباره سريريًا. لاحظ النتائج بعد أسبوع واحد فقط، واستمتع بتنظيف استثنائي يوميًا.

    إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare W2 Optimal White رؤوس فرشاة حزمة من 4 قطع

    رأس فرشاة الأسنان للتبييض المبهر

    أسنان أكثر بياضًا بنسبة 100% في أسبوع واحد*

    • أسنان أكثر بياضًا بنسبة 100% في أسبوع واحد*
    • لإزالة كمية أكبر من البلاك بـ 7 مرات**
    • متوسط النعومة
    • 70% بلاستيك مصنوع من مواد طبيعية***
    إزالة بقع أكثر بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

    إزالة بقع أكثر بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

    احصل على أسنان أكثر بياضًا مع الجزء المركزي لإزالة البقع الخاص برأس فرشاة الأسنان هذه. صُممت الشعيرات الماسية الشكل لزيادة التلامس مع سطح الأسنان وتنظيف البقع بفعالية أكبر. النتائج تتحدث عن نفسها، حيث تحصل على أسنان أكثر بياضًا بنسبة تصل إلى 100% في أسبوع واحد فقط.*

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    يستخدم رأس فرشاة التبييض لدينا شعيرات كثيفة لإزالة ما يصل إلى 7 أضعاف من البلاك مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية، مع منح فمك بأكمله نظافة منعشة.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    كل رؤوس فرشاة أسنان Philips Sonicare مصممة بدقة ومختبرة سريريًا، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أنها تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء.

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتقنية BrushSync. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت استعمال رأس جديد.

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يتوافق رأس الفرشاة هذا مع كل فراشي الأسنان الكهربائية من Philips Sonicare.**** ما عليك سوى تركيبه أو إزالته بسهولة للاستبدال والتنظيف.

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية

    نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.***

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تأتي كل رؤوس فراشي الأسنان لدينا في تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير في حال توفر مرافق إعادة التدوير.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أسود
      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط النعومة
      شعيرات التذكير
      يتلاشى لون الشعيرات الأزرق
      الحجم
      المعيار
      التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة
      نعم

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      غير مناسب لـ
      Philips One
      فراشي الأسنان المتوافقة
      Philips Sonicare

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      W2 Optimal White (عدد 4)

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام
      صُنع في
      ألمانيا
      المنافع
      إزالة البقع/التبييض

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

