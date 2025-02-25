الخرطوشة الأصلية من Philips للحصول على أفضل أداء

للحصول على الأداء المثالي، استخدم دائمًا الخراطيش الأصلية من Philips. تم تصميم هذه الفلاتر للحصول على ملاءمة مثالية وتم إخضاعها لفحوصات صارمة واختبارات متانة دقيقة من أجل ضمان الأداء المثالي لأجهزة الترطيب من Philips طوال العمر الافتراضي للخرطوشة.