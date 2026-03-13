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Avance Collection عصارة

تم إيقافه

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Avance Collectionعصارة

HR1871/71

Avance Collection عصارة

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Avance Collection Juicer

  • PDF ملف, 6.2 MB
  • 13 March 2026

يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean.

  • PDF ملف
  • 16 October 2026

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