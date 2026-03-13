يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean.