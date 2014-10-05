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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer

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Avance Collectionعصارة

HR1871/71

الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean.

عرض جميع المزايا

احصل على كمية عصير أكبر بنسبة 10%* وعملية تنظيف سهلة!

الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

  • 1000 واط

  • QuickClean

  • أنبوب حجم XXL، وسعة 2.5 لتر

  • منع التقطير

استخراج كمية عصير أكبر بنسبة 10%

استخراج كمية عصير أكبر بنسبة 10%

يمكن لهذه العصارة استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة بفضل نظام استخراج العصير المبتكر مع المصفاة بالتصميم المقلوب للحصول على كمية كبيرة من العصير. بات بإمكانك استخراج كمية أكبر من العصير بنسبة 10% مقارنة بالعصارة HR1861 الأولى من Philips.

الحصول على كمية تصل إلى 2.5 لترات من العصير مرةً واحدة

الحصول على كمية تصل إلى 2.5 لترات من العصير مرةً واحدة

بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.

لا حاجة إلى تقطيع الفاكهة والخضار مسبقاً بفضل أنبوب التغذية بحجم XXL

لا حاجة إلى تقطيع الفاكهة والخضار مسبقاً بفضل أنبوب التغذية بحجم XXL

يتيح لك أنبوب التغذية بحجم‏ XXL‏ 80 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر بدون تقطيعها.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بالعصارة HR1861 رقم 1 من Philips