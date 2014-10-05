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تم إيقافه
HR1871/71
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean.
1000 واط
QuickClean
أنبوب حجم XXL، وسعة 2.5 لتر
منع التقطير
يمكن لهذه العصارة استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة بفضل نظام استخراج العصير المبتكر مع المصفاة بالتصميم المقلوب للحصول على كمية كبيرة من العصير. بات بإمكانك استخراج كمية أكبر من العصير بنسبة 10% مقارنة بالعصارة HR1861 الأولى من Philips.
بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.
يتيح لك أنبوب التغذية بحجم XXL 80 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر بدون تقطيعها.
مقارنة بالعصارة HR1861 رقم 1 من Philips