    مفرمة من السلسلة 3000 مفرمة

    HR1501/00

    قوية وصغيرة الحجم وبسيطة!

    هذه المفرمة الصغيرة سهلة الاستخدام أداة مطبخ مثالية تُصاحب تحضير الوجبات المنزلية. يمكنك فرم أي مكوِّن وسحقه بفضل محركها القوي. وفي الوقت نفسه، يمكنك تحضير الخلطات المفضلة لديك من دون عناء.

    إكتشف كلّ المميزات

    مفرمة من السلسلة 3000 مفرمة

    قوية وصغيرة الحجم وبسيطة!

    لم يكن تحضير الوجبات بهذه السهولة من قبل.

    • فرم ممتاز بفضل تقنية PowerChop
    • نتائج سريعة وممتازة بفضل المحرك بقوة 450 واط
    • تحضير الخلطات والصلصات المفضَّلة لديك في وعاء سعة 1 لتر
    • تحكُّم في نتيجة الفرم بفضل إعدادَين للسرعة
    • كل من الوعاء والشفرات آمن للغسل في غسالة الأطباق
    قوة الفرم بين يديك.

    تتميز المفرمة بفرم سريع وممتاز بفضل محرك الطاقة بقوة 450 واط. يمكنك تحضير أي وجبة في وقت قصير.

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تعمل على فرم المكونات الطرية والصلبة بشكل متساوٍ بفضل تقنية PowerChop التي تجمع بين الشفرات المثلى وزاوية القطع والوعاء الداخلي.

    تحضير خلطاتك المفضَّلة في الوعاء سعة 1 لتر

    هل تحب الغواكامولي أم أنك من عشاق البيستو؟ يمكنك تحضير أي وجبة في الوعاء سعة 1 لتر.

    سرعتان، دقة مضاعفة!

    يمكنك فرم المكونات بسهولة بفضل خاصية التشغيل بسرعتين. ما عليك سوى استخدام السرعة الأولى بضع ثوانٍ للحصول على قطع كبيرة، بينما يمكنك أن تحظى بفرم تام للمكونات عند استخدام السرعة الثانية.

    لا انزلاق بعد الآن.

    يمكنك الفرم بيد واحدة بفضل الثبات الذي توفره القاعدة المطاطية للمفرمة.

    تنظيف سهل

    لا تقلق بشأن التنظيف. فكل من الوعاء والشفرات آمن للغسل في غسالة الأطباق.

    أداة واحدة، وإمكانات لا حصر لها!

    تستطيع هذه المفرمة فرم كل أنواع المكونات بسهولة من البصل إلى الخلطات.

    فرم سريع بفضل شفراتنا الأربع المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    صُمِّمَت شفراتنا الأربع بشكل خاص لقطع أي مُكوِّن لجعل عملية الفرم أسرع ما يمكن.

    ابتكر زبدة المكسرات التي تناسب ذوقك من الصفر.

    يمكنك تحضير زبدة المكسرات التي تناسب ذوقك في المنزل بسهولة واستكشاف نكهات جديدة أكثر صحة. يمكنك حتى تحضير معجون الشوكولاتة الخاص بك لأطفالك.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      بلاستيك
      الوظائف
      سرعة 1 / 2
      نوع المنتج
      مفرمة
      الشهادات
      CB
      سعة السلة
      1 لتر بحد أقصى
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      طول سلك الطاقة
      >1,2 م
      التقنية
      تقنية PowerChop
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      مادة الدورق
      بلاستيك
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      5000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      نعم
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      <60 لكن غير مُوصَى به
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      <80 ديسيبل
      الكفالة
      سنتان
      التوافق مع الطعام الجاف
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      450 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50-‏60 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      1 قطعة لكل علبة قابلة للطي

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      شفرة على شكل حرف S

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      CB
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      <1,5 ثانية وفقَ معيار السلامة

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      141 مم
      عرض المنتج
      141 مم
      ارتفاع المنتج
      258 مم
      وزن المنتج
      1056 غ
      طول الحزمة
      145 مم
      عرض الحزمة
      145 مم
      ارتفاع الحزمة
      275 مم
      وزن الحزمة
      1282 غ

    • متانة

      دليل المستخدم
      DFU

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

