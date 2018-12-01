أوضاع شواء متعددة: مائدة، فرن، شواية شواء بالاتصال

يمكن استخدام الشواية مع غلق الغطاء أو فتحه بالكامل، أو بوضع الجراتان، ما يتيح لك تحضير أطباق متنوعة. 1. الوضع المغلق يحفظ كامل النكهة وهو مثالي لشواء اللحوم والأسماك والخضار أو تحضير السندويتشات. 2. الوضع المفتوح بالكامل يشبه شواية الباربيكيو الصغيرة، وهو مثالي لشواء المائدة أو الطهي الممتع أو تسخين الطعام. 3. وضع الجراتان مناسب لإذابة الجبن على خبز التوست أو الخضار مثل الطماطم والكوسى.