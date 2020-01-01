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  • قصة شعر سريعة ومتساوية قصة شعر سريعة ومتساوية قصة شعر سريعة ومتساوية

    Hairclipper series 5000 أداة قص الشعر قابلة للغسل

    HC5630/13

    قصة شعر سريعة ومتساوية

    احصل على قصة شعر متساوية بفضل تقنيتَي DualCut وTrim-n-Flow Pro. إن تصميم المشط الجديد يمنع أن يعلق الشعر بمختلف مستويات طوله في المشط، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Hairclipper series 5000 أداة قص الشعر قابلة للغسل

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    قصة شعر سريعة ومتساوية

    قص الشعر وإزاحته بعيدًا لعملية قص أسرع بمرتَين*

    • تقنية Trim-n-Flow PRO
    • 28 إعدادًا للطول (0,5 إلى 28 مم)
    • استخدام لاسلكي لمدة 90 دقيقة/شحن لساعة
    • قابلة للغسل بنسبة 100%
    قص الشعر وإزاحته بعيدًا لعملية قص أسرع بمرتَين*

    قص الشعر وإزاحته بعيدًا لعملية قص أسرع بمرتَين*

    يسمح التصميم المبتكر للمشط بقص الشعر وإزاحته بعيدًا عن الشفرات أثناء الاستخدام، لتفادي أن يعلق حتى الشعر الطويل في المشط. بالتالي، ستتمكّن من بدء تسريحتك وإنهائها من دون توقّف.

    دقة قصوى مع شفرات مزدوجة

    دقة قصوى مع شفرات مزدوجة

    تتميّز Hairclipper 5000 من Philips بتقنية DualCut المتطورة لدقة قصوى. كذلك، تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وهي مصممة لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    قُصّ شعرك على الطول الذي ترغب به تمامًا بفضل المشطين القابلين للضبط اللذين يقصان ما بين 2 مم و28 مم بزيادات قدرها 1 مم أو مشط اللحية الخفيفة بدقة 2 مم أو أزل المشط لتشذيب دقيق يبلغ 0,5 مم.

    ما يصل إلى 90 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    ما يصل إلى 90 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    لا تنشغل بتشابك أسلاك آلات قص الشعر اللاسلكية – سيمنحك الشحن لساعة واحدة مدة تبلغ 90 دقيقة من القص القوي. أو يمكنك إبقاءها متصلة بمصدر الطاقة للحصول على تشذيب دون انقطاع.

    تنظيف مريح

    تنظيف مريح

    ما عليك سوى غسل أداة القص تحت الحنفية لتنظيف سريع وسهل.

    طاقة إضافية متى احتجت إليها

    طاقة إضافية متى احتجت إليها

    أداة قص الشعر المثالية للشعر الكثيف. ما عليك سوى الضغط على وضع السرعة القصوى للحصول على تعزيز إضافي للطاقة.

    تصميم مريح يوفر الراحة والتحكم

    تصميم مريح يوفر الراحة والتحكم

    تتميّز أدوات القص من Philips بقبضة غير مالسة مصممة لتوفير سعولة الاستخدام، لكي تتمكن من قص شعرك وأنت تتمتع بالراحة والتحكم.

    لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

    لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

    قوة قص تسهل المحافظة عليها — فشفراتنا لا تحتاج إلى التزييت مطلقًا.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    مشط قابل للتثبيت للحية الخفيفة

    مشط قابل للتثبيت للحية الخفيفة

    شذّب لحيتك الخفيفة أو ضَع اللمسات النهائية على شعرك بفضل مشط اللحية الإضافي بدقة 2 مم.

    عملية تخزين سهلة ومنظمة

    عملية تخزين سهلة ومنظمة

    حافظ على أداة القص والأمشاط والملحقات مرتّبة في حقيبة التخزين الملائمة.

    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    تم تصميم الشفرات الفولاذية الذاتية الشحذ لتدوم طويلاً. وحتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات بدقة وفعالية اليوم الأول من استخدامها.

    المواصفات التقنية

    • نظام الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • الملحقات

      المشط
      • مشط اللحية
      • مشطان للشعر (طويل وقصير)
      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      التخزين
      حقيبة صغيرة ناعمة

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      عرض رأس التشذيب
      41  ملليمترًا
      عدد إعدادات الطول
      28
      مجموعة من إعدادات الطول
      من 0,5 إلى 28  ملليمترًا
      الدقة (حجم التدرجات)
      بمقدار 1  ملليمترًا

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      التنظيف
      قابلة للغسل 100%**
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

    Badge-D2C

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