الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Easy6 Express

لوح كي

GC202/30
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • 6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ 6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ 6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ
    -{discount-value}

    Easy6 Express لوح كي

    GC202/30
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل لوح كي

      6 حلول ذكية لتسهيل عملية الكيّ

      بتصميم على شكل الكتفين

      انزلاق أسلس مع غطاء لوح الكيّ المتعدد الطبقات

      انزلاق أسلس مع غطاء لوح الكيّ المتعدد الطبقات

      إن غطاء لوح الكيّ مصنوع من القطن 100% ويدعمه غطاءان من الاسفنج واللباد؛ فتجعل هذه التركيبة سطح الكيّ مريحًا وناعمًا.

      أغطية قوائم لوح الكيّ مانعة للانزلاق لمزيد من الثبات

      أغطية قوائم لوح الكيّ مانعة للانزلاق لمزيد من الثبات

      تم تصميم لوح الكيّ هذا مع تخصيص أهمية كبرى للثبات التام؛ فتصميم القوائم الخاص مع أغطية مانعة للانزلاق يزيد اللوح ثباتًا وأمانًا.

      قفل للنقل والأطفال مصمم لمزيد من الأمان

      قفل للنقل والأطفال مصمم لمزيد من الأمان

      يمنع قفل الأطفال النقل والنقل سقوط اللوح عرضيًا أثناء الكيّ، كما يبقي اللوح مغلقًا عند تخزينه.

      تصميم على شكل الكتفين لكيّ القمصان بسهولة

      تصميم على شكل الكتفين لكيّ القمصان بسهولة

      أصبح كيّ القمصان أسهل من أي وقت مضى بفضل التصميم على شكل الكتفين ShoulderShape الفريد. فهذا الشكل المبتكر يساعدك في كيّ القمصان بدون الحاجة إلى ترتيبها طوال الوقت، مما يوفّر عليك الوقت والمجهود.

      ارتفاع قابل للضبط لعملية كيّ مريحة للجميع

      يسهل ضبط ارتفاع لوح الكيّ بشكل يناسب طولك من خلال ذراع تحت سطح اللوح. ويمكن ضبط الارتفاع بين 70 و95 سم.

      صينية مكواة آمنة

      تناسب صَينية المكواة الثابتة والآمنة الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى واليد اليمنى

      المواصفات التقنية

      • كي سريع ومريح

        ضبط الارتفاع
        70‏-95  سم
        ضبط الارتفاع
        6  إعداد (إعدادات)
        ملائمة ل
        المكاوي البخارية
        تصميم على شكل الكتفين
        نعم

      • كيّ آمن

        قفل الأطفال
        نعم
        قفل للنقل
        نعم
        صينية مكواة آمنة
        نعم
        أغطية قوائم مثبِّتة
        نعم

      • ميزات التصميم

        سطح الكيّ
        مصفاة معدنية موسّعة
        الأرجل
        أنابيب معدنية مطلية بالبودرة

      • غطاء اللوح

        الطبقة الأولى
        مصنوعة من القطن 100%
        الطبقة الثانية
        مصنوعة من الاسفنج
        الطبقة الثالثة
        مصنوعة من اللباد

      • المواصفات التقنية

        أبعاد اللوح
        120 x ‏38 سم ( 45 عند الجزء المصمم على شكل الكتفَين Shoulder Shape)  سم
        وزن اللوح
        5.8  كلغ
        أبعاد التغليف (1 في 1)
        8 x‏ 49 x‏ 159  سم
        أبعاد التغليف (2 في 1)
        15 x‏ 49 x‏ 159  سم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا