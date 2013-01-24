إن غطاء لوح الكيّ مصنوع من القطن 100% ويدعمه غطاءان من الاسفنج واللباد؛ فتجعل هذه التركيبة سطح الكيّ مريحًا وناعمًا.
تم تصميم لوح الكيّ هذا مع تخصيص أهمية كبرى للثبات التام؛ فتصميم القوائم الخاص مع أغطية مانعة للانزلاق يزيد اللوح ثباتًا وأمانًا.
يمنع قفل الأطفال النقل والنقل سقوط اللوح عرضيًا أثناء الكيّ، كما يبقي اللوح مغلقًا عند تخزينه.
أصبح كيّ القمصان أسهل من أي وقت مضى بفضل التصميم على شكل الكتفين ShoulderShape الفريد. فهذا الشكل المبتكر يساعدك في كيّ القمصان بدون الحاجة إلى ترتيبها طوال الوقت، مما يوفّر عليك الوقت والمجهود.
يسهل ضبط ارتفاع لوح الكيّ بشكل يناسب طولك من خلال ذراع تحت سطح اللوح. ويمكن ضبط الارتفاع بين 70 و95 سم.
تناسب صَينية المكواة الثابتة والآمنة الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى واليد اليمنى
كي سريع ومريح
كيّ آمن
ميزات التصميم
غطاء اللوح
المواصفات التقنية