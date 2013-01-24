انزلاق أسلس مع غطاء لوح الكيّ المتعدد الطبقات

إن غطاء لوح الكيّ مصنوع من القطن 100% ويدعمه غطاءان من الاسفنج واللباد؛ فتجعل هذه التركيبة سطح الكيّ مريحًا وناعمًا.