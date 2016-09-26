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  • فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i

    جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i فلتر الكربون النشط

    FY2420/30

    فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i

    فلتر بديل أصلي لجهاز تنقية الهواء: فلتر كربون نشط يزيل المُركّبات العضوية المتطايرة (VOC) والروائح الكريهة بفعالية ليمنحك هواءً أنظف وأكثر انتعاشًا.

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    جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i فلتر الكربون النشط

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    فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i

    يقلل الغازات والروائح الكريهة بفعالية

    • متوافق مع سلسلتي 2000i و3000i
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • عمر افتراضي سنة واحدة
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع أجهزة Philips من السلسلتين 2000i و3000i

    متوافق مع أجهزة Philips من السلسلتين 2000i و3000i

    فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء Philips 2000i و3000i‏: الطُرز AC2887، وAC2889، وAC2892، وAC3829. ويمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء في الجزء السفلي منه.

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عام كامل

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عام كامل

    توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عام كامل (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف.

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.

    يقلل فلتر الكربون النشط الغازات والروائح الكريهة

    يقلل فلتر الكربون النشط الغازات والروائح الكريهة

    يزيل فلتر الكربون النشط المُركّبات العضوية المتطايرة (VOC) والروائح الكريهة بفعالية ليمنحك هواءً أنظف وأكثر

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر AC NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      لا
      الفلتر الأولي
      لا
      كربون نشط
      نعم
      فترة استهلاك
      حتى عام واحد

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      الغاز والروائح

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      362 مم
      وزن المنتج
      0,262 كجم
      عرض المنتج
      276 مم
      طول المنتج
      10 مم
      طول الحزمة
      21 مم
      عرض الحزمة
      292 مم
      ارتفاع الحزمة
      380 مم
      وزن الحزمة
      0,557 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC2887،‏ AC2889،‏ AC2892،‏ AC3829

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    • (1) تم اختبار الهواء المتدفق عبر الفلتر باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم NaCl من قِبَل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفقًا لمعيار DIN71460-1.
    • (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
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