ضمان لمدة عامين
المكانس الكهربائية والمماسح
جميع السلاسل
SpeedPro Max مكنسة كهربائية مع عصا
تم إيقافه
الدعم
FC6823/61
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
الجميع (1)
أين يمكنني العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips؟
تعرض مكنسة Philips SpeedPro Max الكهربائية اللاسلكية رمز خطأ
تصدر المكنسة الكهربائية من Philips صوتًا غير عادي
أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك