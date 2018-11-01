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  • Standard Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
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  • Front Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Packaging photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Front Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Packaging photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

تم إيقافه

SpeedPro Maxمكنسة كهربائية مع عصا

FC6823/61

أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*

تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد.

عرض جميع المزايا

مع فوهة الشفط من 360 درجة

أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*

  • فوهة شفط بـ360 درجة

  • 25,2 فولت، وقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة

  • 2 في 1: مكنسة وأداة محمولة باليد

  • فوهة TurboPet

فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ من كل الجوانب

فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ من كل الجوانب

فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ مع كل تمريرة، حتى عند الرجوع إلى الخلف وعلى الزوايا، للاستفادة من كل تمريرة.

محرك PowerBlade لتوفير تدفق هواء عالٍ (أكبر من 1000 لتر/الدقيقة)

محرك PowerBlade لتوفير تدفق هواء عالٍ (أكبر من 1000 لتر/الدقيقة)

PowerBlade عبارة عن محرك رقمي تم تصميمه للحصول على دفق هواء مرتفع لا مثيل له (> 1000 لتر/الدقيقة) من شأنه إنتاج قوة شفط من 360 درجة في الفوهة. سجّل منتجك على Philips.com ضمن 3 أشهر من تاريخ الشراء للحصول على ضمان على المحرك لمدة 5 سنوات مجانًا!

PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس بدون كيس

PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس بدون كيس

تقنية PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس الكهربائية بدون كيس، أصبح الآن متوفرة في عصا بدون أسلاك للحفاظ على قوة شفط أقوى لمدة أطول.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبارها مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشر الأكثر مبيعًا والتي يتخطى سعرها 300 يورو في ألمانيا 2017، باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة على الأرضيات الصلبة المطوّر من قِبل Philips، وبالاستناد إلى معيار IEC60312-1. يناير 2018.