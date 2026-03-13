ضمان لمدة عامين
المكانس الكهربائية والمماسح
جميع السلاسل
PowerPro Aqua مكنسة كهربائية مع عصا
تم إيقافه
الدعم
FC6400/61
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner FC6400/61 - English (US)
الجميع (3)
أين يمكنني العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips؟
كيفية تنظيف فرشاة المكنسة الكهربائية من Philips
كيف أنظّف فلتر المكنسة الكهربائية من Philips؟
تُطلق المكنسة الكهربائية للاستخدام الرطب من Philips كمية مياه أقل من العادة
قوة الشفط للمكنسة الكهربائية من Philips منخفضة
أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك