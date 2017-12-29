يوصى باستبدالها كل 3 إلى 6 أشهر بحسب وتيرة الاستخدام. تتضمّن الحزمة ضمادتَين من الألياف الدقيقة، ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com للاطّلاع على مكان شراء هذه الضمادات من الألياف الدقيقة. لا يمكننا ضمان نتائج تنظيف مثالية عند استخدام ضمادات من الألياف الدقيقة من علامات تجارية أخرى.