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  • لفرم المكونات وخلطها لفرم المكونات وخلطها لفرم المكونات وخلطها

    Avent Avent وحدة الشفرات

    CP1638

    لفرم المكونات وخلطها

    تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4-في-1 من Philips Avent، وهي تفرم المكونات لتحويلها إلى قطع صغيرة. سهلة الفك والتنظيف.

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    Avent Avent وحدة الشفرات

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    لفرم المكونات وخلطها

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    • جهاز تحضير طعام الأطفال
    • أبيض

    المواصفات التقنية

    • قطعة الغيار

      يناسب أنواع المنتجات
      SCF875
    Badge-D2C

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