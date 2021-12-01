CP1638
لفرم المكونات وخلطها
تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4-في-1 من Philips Avent، وهي تفرم المكونات لتحويلها إلى قطع صغيرة. سهلة الفك والتنظيف.إكتشف كلّ المميزات
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قطعة الغيار
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