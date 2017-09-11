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  • إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة

    عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

    CA6700/55

    إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة

    إن إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير القهوة بشكل منتظم أمر أساسي للحفاظ على أفضل مستوى من الأداء، وللاستمتاع بألذ مذاق قهوة. يرجى استخدام مادة إزالة الترسبات الكلسية من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

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    إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة

    • دورة واحدة لإزالة الترسبات الكلسية
    • تمديد فترة استخدام الآلة
    • تحسين مذاق القهوة
    إزالة مثالية للترسبات الكلسية لاستخدام الآلة لفترة أطول

    إزالة مثالية للترسبات الكلسية لاستخدام الآلة لفترة أطول

    تنظف المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Philips كل مجاري المياه في آلة تحضير الإسبرسو.

    يحمي النظام من تراكم الطبقة الكلسية

    يحمي النظام من تراكم الطبقة الكلسية

    تشكّل الترسبات الكلسية جزءًا طبيعيًا من المياه المستخدمة لتشغيل الآلة. يحمي مزيل الترسبات الكلسية المميز هذا جهازك من تراكم الترسبات الكلسية الذي يؤثر في الأداء والمذاق. إنه فعال وآمن جدًا وسهل الاستخدام.

    سائل مزيل للترسبات الكلسية معتمد من Philips

    سائل مزيل للترسبات الكلسية معتمد من Philips

    تضمن التركيبة الحصرية للمادة المزيلة للترسبات الكلسية في آلة تحضير الإسبرسو من Philips إزالة الترسبات الكلسية بعناية من دون إلحاق الضرر بالأجزاء الدقيقة في الجهاز.

    تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

    تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

    تضمن صيانة آلة تحضير الإسبريسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.

    لضمان توفير درجة حرارة مناسبة للقهوة لطعم أفضل

    لضمان توفير درجة حرارة مناسبة للقهوة لطعم أفضل

    يقوم مزيل الترسبات الكلسية بإزالة بقايا الترسبات الكلسية في دورة المياه التي ستمتص الحرارة من الغلاية، مما يخفض بالتالي درجة حرارة القهوة.

    استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

    استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

    يرجى استخدام منتجات Philips الاستهلاكية فقط لضمان أقصى فترة استخدام قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      ألمانيا

    • المواصفات التقنية

      يتضمّن
      زجاجة واحدة بحجم 250 مل لدورة واحدة لإزالة الترسبات الكلسية

    • الوزن والأبعاد

      الكمية
      250 مل من السائل المزيل للترسبات الكلسية

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