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  • تسريح الشعر بسهولة مع العناية الأيونية تسريح الشعر بسهولة مع العناية الأيونية تسريح الشعر بسهولة مع العناية الأيونية

    3000 Series مسرّح الشعر بالهواء

    BHA305/03

    تسريح الشعر بسهولة مع العناية الأيونية

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler 3000 من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع توفير عناية ولمعان إضافيين. تتوافق الملحقات الأربعة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة.

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    3000 Series مسرّح الشعر بالهواء

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    تسريح الشعر بسهولة مع العناية الأيونية

    مع فُرَش من الكيراتين

    • 3 ملحقات
    • عناية أيونية
    • طلاء من الكيراتين والسيراميك
    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

    يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج تشبه التسريح في الصالون كل يوم.

    إعداد العناية بالشعر لحماية شعرك أثناء التجفيف والتسريح

    إعداد العناية بالشعر لحماية شعرك أثناء التجفيف والتسريح

    يضمن إعداد "العناية" توفير درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة. يعمد هذا الإعداد إلى تجفيف شعرك بسرعة بواسطة تدفق الهواء القوي نفسه ولكن بدرجة حرارة ثابتة للعناية بالشعر.

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    استمتعي بإعدادات الحرارة الثلاثة وإعدادَي السرعة المدمجة والتي ستعطيك النتيجة النهائية المثالية. يمكنك الاختيار بين إعداد سرعة منخفض وعالٍ مع 3 إعدادات حرارة ملائمة وهي بارد ومتوسط وعالٍ. تضمن الإعدادات المرنة تدفق هواء قوي مع درجة حرارة متوسطة لتسريح دقيق ومخصص.

    ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

    ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

    تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

    فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

    فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

    تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

    طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

    طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

    تتميّز الشعيرات بطلاء من السيراميك مع طبقة من الكيراتين لتنزلق بسلاسة على شعرك ولتوفّر لك مظهرًا لامعًا ومالسًا بطريقة طبيعية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة حرارية 38 ملم
      لتموجات وتسريحات سلسة
      فوهة
      لتيار هواء مركز
      فرشاة بشعيرات حجم 30 مم قابلة للسحب
      لتموجات وتجعدات خالية من التشابك

    • الطاقة

      الفولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      800 واط

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      عدد إعدادات الحرارة
      3 إعدادات للحرارة وإعدادان للسرعة

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • تقنيات العناية

      طلاء مع طبقة من الكيراتين
      نعم
      إعداد حرارة للعناية بشعرك
      نعم
      تقنية أيونية
      نعم

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