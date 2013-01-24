تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)

بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات