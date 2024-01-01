إعداد 2 في 1 وإعداد جهاز تنقية الهواء فقط مع الوضعَين التلقائي واليدوي

بدّل بين وضعَي 2 في 1 وجهاز تنقية الهواء فقط بلمسة زر. في الوضع التلقائي، تختار المستشعرات بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك. شغّل جهاز تنقية الهواء في أي من الوضعَين التلقائيَين (عام أو مسببات الحساسية) أو وضع السكون أو اختر من بين 4 مستويات سرعة: السرعة 1، و2، و3، والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.