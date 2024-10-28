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FY2425/30
فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000i
يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع الجهاز، ما يضمن أداءً عاليًا ومتسقًا. يتمتع الفلتر بتقنية NanoCloud لتحرير الرذاذ غير المرئي، ما يرطّب الهواء مع انتشار أقل للبكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1)
متوافق مع السلسلة 2000i
بداخل الصندوق: فلتر واحد
عمر افتراضي يبلغ 6 أشهر
فلتر أصلي من Philips
فلاتر بديلة لجهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 من السلسلة 2000i من Philips: الطُرز AC2721 وAC2726 وAC2729. يمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء في الجزء السفلي منه.
توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى 6 أشهر (1)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
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(1) المتوسط المحتسب. يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
(2) مقارنة بوحدات الترطيب القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل