أداء متطور. تصميم بسيط
انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء متطور. تصميم بسيط
انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
أداء متطور. تصميم بسيط
انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء متطور. تصميم بسيط
انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
مع تلفزيون OLED من Philips، ستحصل على زاوية مشاهدة أوسع وصورة HDR فريدة وتنبض بالحياة حيث يبدو كل مشهد واقعيًا بشكل مذهل. استمتع بتدرجات أغمق للون الأسود وبألوان زاهية أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تتم إعادة إنتاج التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة بدقة تامة.
احصل على صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها بفضل معالج P5 من Philips المزوّد بمحرك صور مزدوج بالذكاء الاصطناعي. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهده، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
بفضل تلفزيون Philips مزوّد بميزة HDR10+، تصبح جودة الصور غامرة وأكثر واقعية بعد. فتمكّن بيانات التعريف الديناميكية التلفزيون من ضبط مستويات السطوع من إطار إلى آخر. ستبدو الألوان حقيقية، بدءًا من صور السماء المشمسة ووصولاً إلى المعابد المضاءة بالشموع، مع الحفاظ على التفاصيل الأصلية وتوفير مستوى تباين مثالي.
أضفِ طابعك الشخصي على تلفزيون Philips بنظام Android. فإذا أردت استخدام Amazon وYouTube فحسب هذا الأسبوع، وRakuten TV وNetflix في الأسبوع المقبل، ما من مشكلة. ستسمح لك واجهة واضحة وسهلة بعرض المحتوى الذي تحبّه أولاً. تابع مشاهدة آخر المسلسلات من حيث توقفت في المرة الأخيرة، أو اطّلع على الأفلام الجديدة التي تم إطلاقها بسهولة تامة.
يتيح لك تلفزيون Android من Philips مع مساعد Google Assistant التحكّم بالتلفزيون والمزيد غير ذلك بواسطة صوتك. هل تريد العثور على المحتويات والتطبيقات أو تشغيل الألعاب أو الحصول على الأجوبة على شاشتك؟ ما عليك سوى طلب ذلك. يمكنك حتى التحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant.
ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون. أصبح بإمكانك الآن استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي الخاص بك من Philips عبر الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، مثل Amazon Echo. شغِّل التلفزيون وغيِّر القناة وبدِّل إلى وحدة التحكّم بالألعاب والمزيد غير ذلك مع Alexa.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات