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  • Steam Generators, Powerful steam generators, Atlas, PSG3000 series, Perfect Care 3000 series, PSG3001/30
  • Steam Generators, Powerful steam generators, Atlas, PSG3000 series, Perfect Care 3000 series, PSG3001/30

جديد

السلسلة 3000أداة كي مولّدة للبخار

PSG3001/36

1 جائزة

وقت أقل في الكيّ بنسبة تصل إلى 25٪*

وقت أقل في الكيّ، ووقت أكثر للاستمتاع بإطلالتك مع أداة الكي المولّدة للبخار من السلسلة 3000.

عرض جميع المزايا

وقت أقل في الكيّ بنسبة تصل إلى 25٪*

  • ضغط مضخة يصل إلى 6 بار كحد أقصى

  • تدفق بخار مستمر يصل إلى 140 جم/دقيقة

  • دفعة بخار تصل إلى 350 جم

كي سريع مع دفعة بخار مكثفة بقوة 350 جم

كي سريع مع دفعة بخار مكثفة بقوة 350 جم

اكوِ ملابسك بسرعة وفعالية لإنهاء مهام الكي بشكل أسرع.

قاعدة أداة كي سيراميكية متينة وسهلة الانزلاق

قاعدة أداة كي سيراميكية متينة وسهلة الانزلاق

تنزلق قاعدة أداة الكي السيراميكية الخاصة بنا بسلاسة على أي قماش. كما أنها مقاومة للالتصاق والخدش وسهلة التنظيف.

إزالة سريعة للتجاعيد مع تدفق بخار مستمر 140 جم/دقيقة

إزالة سريعة للتجاعيد مع تدفق بخار مستمر 140 جم/دقيقة

بخار قوي ومستمر يزيل التجاعيد بسهولة من مختلف أنواع الأقمشة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66
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  1. مقارنةً بأداة الكي البخارية EasySpeed طراز GC1742

  2. وفّر ما يصل إلى 30٪ من استهلاك الماء والطاقة بفضل وضع Eco.