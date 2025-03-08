دعم للمتخصصين في الرعاية الصحية

بوابة خدمات العملاء

ابقَ على اطلاع بأداء خدماتك، ووقت التشغيل، والاستخدام من خلال إدارة أسطولك وحالتك الخدمية، وحالة النظام والحالات في أي وقت ومن أي مكان.