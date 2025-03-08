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دعم للمتخصصين في الرعاية الصحية

نساعدك بسرعة وسهولة في العثور على المعلومات التي تحتاجها للحفاظ على سير مؤسستك الصحية وعملياتها بسلاسة. 

ماذا تبحث عن؟ 

استفسارات المبيعات 
أكمل نموذجًا قصيرًا وسوف يتواصل معك مندوب المبيعات للمزيد من المعلومات. يرجى تحديد مجال اهتمامك بالشراء حتى نتمكن من الحصول على معلوماتك بسرعة.

هل تبحث عن دعم لمنتجات العناية الشخصية أو المنتجات المنزلية أو منتجات فيليبس الاستهلاكية الأخرى؟

رسم توضيحي للعملاء 
بوابة خدمات العملاء 
ابقَ على اطلاع بأداء خدماتك، ووقت التشغيل، والاستخدام من خلال إدارة أسطولك وحالتك الخدمية، وحالة النظام والحالات في أي وقت ومن أي مكان.  
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رسم توضيحي لمبنى الرعاية الصحية
محدد موقع الموزعين 
تعرف على موزعينا المؤهلين من جميع أنحاء العالم الذين يقدمون نفس مستوى التميز ورضا العملاء الذي تحصل عليه من فيليبس. 
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رسم توضيحي لامرأتين محترفتين تصافحان بعضهما البعض
مجتمع My Philips للمتخصصين 
مجتمع إلكتروني يتيح لمستخدمي أجهزة التصوير من فيليبس تبادل الخبرات والحصول على معلومات عملية قابلة للتطبيق. 
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رسم توضيحي لشخصين، أحدهما أمام الكمبيوتر
خدمات فيليبس التعليمية 
استكشف أكثر من 1000 دورة وبرنامج تعليم مستمر مصممة لتعزيز التعلم، وتحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الرعاية. 
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تواصل معنا

مبيعات المنتجات والدعم الفني البريد الإلكتروني: [email protected]
اعثر على مكاتبنا 
اعثر على عناوين المكاتب في منطقتك أو في بلدك. 
المقر الرئيسي لشركة فيليبس 
احصل على دعم لمنتجاتك الاستهلاكية 
نوريلكو، سونيكير، أفنت وأجهزة فيليبس الإلكترونية 
صورة لمجموعة من منتجات العناية الشخصية والعافية من فيليبس مرتبة جنبًا إلى جنب
Philips Healthcare: الدعم والاتصال بالمستشفيات والمهنيين - فيليبس