تتميّز هذه الشاشة التفاعلية، المشغّلة بنظام التشغيل Android 13، بما يصل إلى 40 نقطة لمس، ما يعزّز من التفاعل والتعاون إلى أقصى حد. هذا ويُعدّ الزجاج المقاوم للتوهج والانعكاس وبصمات الأصابع مثاليًا للاستخدام اليومي المكثف في البيئات الكثيفة العمل.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يستطيع المعلمون والطلاب بدء العرض مباشرةً من أجهزتهم باستخدام AirPlay وGoogle Cast وMiracast.
Android SoC لتكامل البرامج والتطبيقات بسلاسة
تم تطوير نظام التشغيل Android 13 المتكامل الخاص بنا خصوصًا لتقديم نظام احترافي آمن من المستوى التالي على الشريحة. احفظ تطبيقاتك وبرامجك المفضلة مباشرة على الشاشة، أو اختر من المكتبة الكبيرة لتطبيقات Android وقم بتشغيل المحتوى من هناك.
تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 40 نقطة لمس
استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 40 نقطة لمس في الوقت نفسه لتقديم الدروس بسلاسة ومرونة. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد على توصيل أي محتوى لجمهورك. وتتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
ScreenShare من Philips - قم بتوصيل أي جهاز لاسلكيًا
تسهل ميزة ScreenShare من Philips على المعلمين والطلاب مشاركة شاشاتهم لاسلكيًا من أجهزتهم الخاصة، أيًا كان نظام التشغيل، عبر المتصفح أو تطبيقاتهم المفضلة، على شاشة E-Line التفاعلية من Philips.
PPDS Wave-ready لإدارة العرض والتحكم فيه عن بعد
تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.