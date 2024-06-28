PPDS Wave-ready لإدارة العرض والتحكم فيه عن بعد

تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.