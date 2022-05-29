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Signage Solutions حائط شاشات متعددة

65BDL6005X/00
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    Signage Solutions حائط شاشات متعددة

    65BDL6005X/00

    تحكّم بزمام الأمور

    احرص على التحكّم بكل تفصيل. تم تصميم حائط الشاشات X-Line من Philips لتشغيله على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن تخصيصه ليتناسب مع كل احتياجات المحتويات. تمكّن من عرض المحتوى من مصادر متعددة في الوقت الحقيقي بفضل جودة الصور المحسّنة.

    Signage Solutions حائط شاشات متعددة

    تحكّم بزمام الأمور

    احرص على التحكّم بكل تفصيل. تم تصميم حائط الشاشات X-Line من Philips لتشغيله على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن تخصيصه ليتناسب مع كل احتياجات المحتويات. تمكّن من عرض المحتوى من مصادر متعددة في الوقت الحقيقي بفضل جودة الصور المحسّنة.

    تحكّم بزمام الأمور

    احرص على التحكّم بكل تفصيل. تم تصميم حائط الشاشات X-Line من Philips لتشغيله على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن تخصيصه ليتناسب مع كل احتياجات المحتويات. تمكّن من عرض المحتوى من مصادر متعددة في الوقت الحقيقي بفضل جودة الصور المحسّنة.

    Signage Solutions حائط شاشات متعددة

    تحكّم بزمام الأمور

    احرص على التحكّم بكل تفصيل. تم تصميم حائط الشاشات X-Line من Philips لتشغيله على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن تخصيصه ليتناسب مع كل احتياجات المحتويات. تمكّن من عرض المحتوى من مصادر متعددة في الوقت الحقيقي بفضل جودة الصور المحسّنة.

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      تحكّم بزمام الأمور

      مراقبة وإدارة وتحكّم

      • 65 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Ultra HD
      • 500 شمعة/متر مربع
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

      زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

      وضع الشاشات المتراصفة. احصل على حائط شاشات متراصفة بدقة 4K بأي حجم

      قم بتوصيل شاشتَي Philips احترافيتَين أو أكثر للحصول على حائط شاشات متراصفة بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية. يقوم مشغّل واحد بتشغيل المحتوى، سواء أكنت تملك أربع شاشات أم 40 شاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المحتويات بدقة 4K بالكامل، وإذا كنت تعرض ذلك المحتوى على أربع شاشات، فستحصل على أفضل دقة أصلية ممكنة.

      إطارات خارجية رفيعة جدًا، لصور خالية من التشويش

      حسّن جودة الصور بفضل Pure Colour Pro. احصل على إضاءة أقوى من خلال إعدادات حرارة اللون المخصصة ومعايرة غاما المتقدّمة، واستمتع بمحتوى أوضح وأكثر إشراقًا لواقعية مذهلة مع ألوان تنبض بالحياة.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الصوت
        مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI - D (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
        • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 1)
        إدخال الصوت
        مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • USB 2.0 ‏(عدد 1)
        إخراج الفيديو
        DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        تحكم خارجي
        • مقبس الأشعة تحت الحمراء (إدخال) 3,5 مم
        • مقبس الأشعة تحت الحمراء RJ45 (إدخال/إخراج)
        • LAN RJ45 (عدد 2)
        • مقبس RJ45 (إدخال/إخراج) بمعيار RS232

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        164  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        64.5  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        دقة البكسل
        0,372 x‏ 0,372 مم
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        السطوع
        500  cd/m²
        ألوان الشاشة
        ‎1,07 B
        نسبة التباين (نموذجي)
        1300:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        الضباب
        25‏%

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 10‏ × 10
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، سطوع منخفض
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • DisplayPort
        • منفذ الأشعة تحت الحمراء وRS232 عبر RJ45
        • LAN
        سهولة التثبيت
        • مقابض الحمل
        • الإدخال الذكي
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        LAN ‏(RJ45)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الطاقة

        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        150 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        210  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        400 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        0.5 واط
        فئة ملصق الطاقة
        G

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280 x ‏960، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
        • 2160 بكسل، ‏50، ‏60 هرتز (HDMI/OPS/DP)

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1432,6  ملليمترًا
        وزن المنتج
        29.2  كلغ
        تعيين الارتفاع
        807,6  ملليمترًا
        تعيين العمق
        88,8 مم (العمق عند التركيب على الحائط)/91,7 مم (العمق على المقبض)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        56,40  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        31.80  بوصة
        تركيب على الجدار
        400 مم x‏ 400 مم، M6
        تعيين العمق (بوصة)
        3,50 (العمق عند التركيب على الحائط)/ 3,61 (العمق على المقبض)  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        2,3 مم + 1,2 مم

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20- 80% (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 - 95% (من دون تكثيف)

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
        • مجموعة محاذاة الأطراف
        • Gap pad (عدد 3)
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
        • دليل البدء السريع (x1)
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        • محوّل RJ45/ ‏ RS232
        • أداة تثبيت الأسلاك (x3)
        • سلك الطاقة
        • كبل DP (عدد 1)
        • كبل RJ45 ‏(عدد 1)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • FCC، الفئة أ
        • RoHS
        • CB
        • ETL

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