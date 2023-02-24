لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة
من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة
من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.
لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة
من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة
من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.
عرض 60000 لون، بما في ذلك اللون الأزرق، للراسلة بشكل واضح وواثق، ومع ذاكرة داخلية من 16 جيجابايت. قم بتوصيلها بمصدر طاقة لتحميل محتوى ثابت جديد حتى تتمكن من تشغيله بشكل فوري، عبر الاتصال بـ USB أو LAN أو WiFi.
مثالية للبيئات البعيدة عن مصدر طاقة. يمكن تثبيت لوحات Tableaux من Philips وإزالتها، وعرض محتوى ثابت بالألوان بنفس طريقة الملصقات الورقية، وهي لا تتطلب اتصالاً بالطاقة إلا عند تحميل محتوى جديد.
تطوير تكنولوجيا لمستقبل مستدام، استبدال الملصقات الورقية بميزة موفرة للطاقة ومن دون نفايات.
تتميز شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android بالمرونة والأمان، مما يضمن بقاء مواصفات العرض ممتازة لفترة أطول.
إمكانية الاتصال
الصورة/الشاشة
الاتصال
الراحة
الطاقة
الأبعاد
شروط التشغيل
مشغّل داخلي
الملحقات
متفرقات
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.