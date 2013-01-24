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Signage Solutions شاشة LED

22BDL7224L/00
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    Signage Solutions شاشة LED

    22BDL7224L/00

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    لا حدود. لا قيود. إن السلسلة L-Line 7000 من Philips هي حل لافتات LED إعلانية لخيارات لا تحصى من الأشكال والأحجام. يعمل الربط السلس مع خيارات الأحجام المتعددة على تمكين الحصول على شاشات عرض فريدة بالفعل بأي أبعاد لنتائج مثالية.

    Signage Solutions شاشة LED

    أطلق العنان لمخيلتك بشكل أكبر بعد

    لا حدود. لا قيود. إن السلسلة L-Line 7000 من Philips هي حل لافتات LED إعلانية لخيارات لا تحصى من الأشكال والأحجام. يعمل الربط السلس مع خيارات الأحجام المتعددة على تمكين الحصول على شاشات عرض فريدة بالفعل بأي أبعاد لنتائج مثالية.

    أطلق العنان لمخيلتك بشكل أكبر بعد

    لا حدود. لا قيود. إن السلسلة L-Line 7000 من Philips هي حل لافتات LED إعلانية لخيارات لا تحصى من الأشكال والأحجام. يعمل الربط السلس مع خيارات الأحجام المتعددة على تمكين الحصول على شاشات عرض فريدة بالفعل بأي أبعاد لنتائج مثالية.

    Signage Solutions شاشة LED

    أطلق العنان لمخيلتك بشكل أكبر بعد

    لا حدود. لا قيود. إن السلسلة L-Line 7000 من Philips هي حل لافتات LED إعلانية لخيارات لا تحصى من الأشكال والأحجام. يعمل الربط السلس مع خيارات الأحجام المتعددة على تمكين الحصول على شاشات عرض فريدة بالفعل بأي أبعاد لنتائج مثالية.

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      أطلق العنان لمخيلتك بشكل أكبر بعد

      شاشة LED لكل الأشكال

      • 22 بوصة
      • تقنية Direct View LED

      تكوين في أي شكل، زاوية على شكل حرف L، أو تقوّس

      تتميّز لوحات LED من السلسلة L-Line 7000 من Philips بطول يبلغ 25 سم، وهي متوفرة بمستويات عرض تبلغ 50 سم و75 سم و100 سم. يمكن تركيب هذه الشاشات في أي تنسيق أفقي بدون أي تقييدات على الحجم. تتوفر أيضًا مع زوايا مشطوبة للحصول على تصاميم متقوّسة إلى الداخل وإلى الخارج.

      مراقبة الصحة النشطة من Philips

      تحقيق الكمال من خلال الدقة. يساعد برنامج مراقبة الصحة النشطة في تسريع الصيانة وتبسيطها وجعلها قابلة للتوقّع، من خلال عرض عنصر الفشل وموقعه بالضبط. يعمل هذا البرنامج في الوقت الحقيقي عند الاتصال بالشبكة، وبدون الاتصال بها، وهو يسمح باستبدال القطعة ذات الصلة بصورة فعالة، كما يعتبر ضروريًا للأشخاص الذين يملكون شاشات في أماكن جغرافية متعددة.

      تمت المعايرة في المصنع

      تمت معايرة كل لوحة LED من السلسلة L-Line من Philips في المصنع لدينا في ظل ظروف مثالية. ويعني ذلك أنه ما من حاجة إلى إجراء معايرة إضافية في الموقع، ما يؤدّي إلى عمليات تركيب أسرع. تتوفر ملفات المعايرة والتكوين لضمان صيانة سريعة.

      توصيل اللوحات الديناميكي

      يمكنك مزج كل أحجام لوحات LED من السلسلة L-Line 7000 من Philips للحصول على شاشة واحدة بأي شكل وبُعد. تضمن أسنان المحاذاة المرنة والديناميكية ملاءمة مثالية في أي ظروف، لسطح شاشة ناعم ومالس. لمزيد من الراحة والفعالية، تتميّز كل لوحة LED بفتحات على كل جانب للسماح باتصال سلكي متعدد الاستخدامات بين لوحات LED وأي اتصال إدخال خارجي. يمكن إخراج الفتحات المتوفرة على الجهتَين العلوية والسفلية في لوحة LED في حال لا تتوفر إمكانية وصول إلا عبر الجهة العلوية أو السفلية من اللوحة.

      تسمح الزوايا المشطوبة الاختيارية بالحصول على شاشات مقوّسة

      احصل على شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز لوحات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على شاشات بسهولة تامة، تمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها من الفتحات. كذلك، أصبح بإمكانك الحصول على زاويا وشاشات متقوّسة بسهولة تامة مع السلسلة 7000 الجديدة من Philips.

      إمكانية ربط سلسة لصور مثالية

      تتميّز شاشة LED الاحترافية من Philips بأسلاك كبلات مضمّنة، للحفاظ على ترتيب كبلات الطاقة والبيانات. إن لوحات الشاشات موصولة بسلسلة تعاقبية، للطاقة والبيانات على حد سواء، ما يسمح لك بتقليل الفوضى وتسريع عملية التركيب.

      توفير استهلاك الطاقة الديناميكي

      تستخدم شاشات LED الاحترافية من Philips وحدات LED عالية الأداء، تم اختبارها بدقة وتتميّز بكفاءة استهلاك الطاقة وسعرها المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن التقنية المحسّنة الشاشات من توفير استهلاك الطاقة بصورة ديناميكية.

      تحسين ديناميكي للتباين والألوان

      يتميّز الطلاء الامتثالي بأنه مقاوم للغباء والأوساخ والفطريات والرطوبة، لحماية هذا المنتج والسماح بصيانته بسهولة أكبر. كذلك، يتميّز المنتج بتصنيف IP30 وهو معتمد لقدرته على الحماية من الدخول، لخفض احتمال وقوع قصر دارة كهربائية جراء الغبار والتآكل.

      مستوى سطوع عالٍ - 1200 نت / الذروة 1600 نت

      يسمح التصميم المؤخّر للحريق بإبطاء امتداد النيران ويساعد في حماية السلامة الهيكلية للوحة LED في حال نشوب حريق. تم اختباره واعتماده وفقًا للمعيار الأوروبي B1 DIN4102، والمعيار البريطاني (BS476-7) والمعيار الأمريكي الشمالي UL94.

      متوفر بـ 3 أحجام

      استمتع بعملية تركيب أسرع بعد بفضل كتائف التركيب السهل الحائزة براءة اختراع. تتوفر هذه العناصر الاختيارية لتركيب وحدات LED بشكل مسطّح ومقوّس إلى الخارج (177,5‏/175‏/172,5 درجات) وللزوايا على شكل حرف L والزوايا بمقدار 90 درجة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حرارة اللون الافتراضية
        6500 ± 500 كلفن
        نطاق ضبط حرارة اللون
        4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
        زاوية العرض (أفقية)
        160  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        160  درجة
        تجانس السطوع
        >=97%
        المعايرة (السطوع/اللون)
        معتمد
        معدل التحديث (هرتز)
        2100 ~ 3900 (14 بت: 3900 هرتز)
        تردد الإطار (هرتز)
        50 و60
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        2:1
        تحسين الصورة
        شاشة بنطاق ألوان واسع
        الوضعية
        أفقي
        الاستخدام
        على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، في الداخل
        ذروة السطوع (نت)
        1600*
        أعلى مستوى من السطوع (نت)
        ±1200*
        ذروة معدل التباين
        6500:1*
        أعلى مستوى من معدل التباين
        5000:1*
        * ملاحظة
        وفقًا لمعيار IDMS.

      • الراحة

        التوصيل الحلقي للإشارة
        RJ45
        سهولة التثبيت
        • براغي مرشدة
        • وزن خفيف
        التوصيل الحلقي للطاقة
        لبيئات 230 فولت: 16 حجرات أو أقل، لبيئات 110 فولت: 8 حجرات أو أقل، 10 أمبير كحد أقصى
        التيار الأقصى للسلسلة التعاقبية
        10 أمبير

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        -20~45  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20~50  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        10~80%
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        10~85% 

      • الطاقة

        فولطية الإدخال
        تيار متردد 100~240 فولت (50 و60 هرتز)
        استهلاك الطاقة الأقصى (واط)
        < 85
        استهلاك الطاقة النموذجي (واط)
        < 20
        استهلاك الطاقة عندما تكون الشاشة سوداء (واط)
        < 9

      • متفرقات

        الكفالة
        سنتان
        الموافقات التنظيمية
        • EN55032
        • EN55035
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • RoHS
        • إعلان المورد عن المطابقة التابع لهيئة الاتصالات الفيديرالية، القسم 15، الفئة A
        شهادة تأخير الحريق
        • BS476
        • UL94
        • B1 DIN4102
        طلاء امتثالي
        لوحة الموزّع، وحدة LED في الجهة الخلفية

      • الحاوية

        حجم الحجرة (مم)
        500x250x40
        الزاوية الجانبية (درجات)
        90
        قطر الحجرة (بوصة)
        22 بوصة
        دقة الحجرة (العرض x الطول)
        208x104
        الوزن (كجم)
        3.34
        وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
        21,632
        مساحة الحجرة (م2)
        0.125
        وصلة الطاقة
        مأخذ بثلاث فتحات (C14 إدخال، C13 إخراج)
        وصلة البيانات
        RJ45
        بنية الحجرة
        ألومنيوم مصبوب في قالب
        كمية بطاقة الاستقبال
        1 قطعة
        مواصفات بطاقة الاستقبال
        A5S/A5S plus
        العلامة التجارية لبطاقة الاستقبال
        NovaStar

      • الوحدة

        نوع LED
        SMD 1515 سلك نحاسي
        بنية وحدات البكسل
        1R1G1B
        فترة استهلاك مصابيح LED (ساعات)
        100000 ساعة
        المسافة بين وحدات البكسل (مم)
        2.4
        دقة الوحدة (العرض والارتفاع بوحدات البكسل)
        104x104
        حجم الوحدة (العرض والارتفاع في الـ مم)
        249,9* 249,9

      • الملحقات

        كبل الطاقة
        قطعتين
        كبل LAN ‏(RJ45،‏ CAT-5)
        1 قطعة
        QSG
        1 قطعة

      • بيانات العلبة

        أبعاد علبة التغليف (مم)
        764x392x221

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