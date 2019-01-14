جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي
قم بتثبيت أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة. يمكن التعرف بسهولة على جهاز التحكم عن بعد للإعداد الاحترافي هذا بفضل لونه الأخضر الفريد. لن تحمل جهاز التحكم عن بعد غير الصحيح مرة أخرى أبدًا.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي
قم بتثبيت أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة. يمكن التعرف بسهولة على جهاز التحكم عن بعد للإعداد الاحترافي هذا بفضل لونه الأخضر الفريد. لن تحمل جهاز التحكم عن بعد غير الصحيح مرة أخرى أبدًا.
جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي
قم بتثبيت أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة. يمكن التعرف بسهولة على جهاز التحكم عن بعد للإعداد الاحترافي هذا بفضل لونه الأخضر الفريد. لن تحمل جهاز التحكم عن بعد غير الصحيح مرة أخرى أبدًا.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي
قم بتثبيت أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة. يمكن التعرف بسهولة على جهاز التحكم عن بعد للإعداد الاحترافي هذا بفضل لونه الأخضر الفريد. لن تحمل جهاز التحكم عن بعد غير الصحيح مرة أخرى أبدًا.
قم بإعداد أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة.
يتميز جهاز التحكم عن بعد في الإعداد الاحترافي هذا من Philips بتصميم باللون الأخضر جذاب، بحيث يمكن تمييزه بسرعة عن أجهزة التحكم عن بعد القياسية.
تُسهّل الأزرار المخصصة تكوين تلفزيون Android وإدارته.
تحكم في MyChoice مباشرة من جهاز التحكم عن بعد.
البطارية
الأبعاد
بيانات العلبة
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