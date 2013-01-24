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تلفزيون احترافي

22AV1601B/12
  • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام
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    تلفزيون احترافي

    22AV1601B/12

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام

    يسهّل جهاز التحكّم عن بُعد هذا إمكانية التحكم بالتلفزيون الاحترافي من Philips. لا داعي للتساؤل عن الزر الذي يجب الضغط عليه: فالتصميم البسيط والبديهي يزيل كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام

    يسهّل جهاز التحكّم عن بُعد هذا إمكانية التحكم بالتلفزيون الاحترافي من Philips. لا داعي للتساؤل عن الزر الذي يجب الضغط عليه: فالتصميم البسيط والبديهي يزيل كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية.

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام

    يسهّل جهاز التحكّم عن بُعد هذا إمكانية التحكم بالتلفزيون الاحترافي من Philips. لا داعي للتساؤل عن الزر الذي يجب الضغط عليه: فالتصميم البسيط والبديهي يزيل كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام

    يسهّل جهاز التحكّم عن بُعد هذا إمكانية التحكم بالتلفزيون الاحترافي من Philips. لا داعي للتساؤل عن الزر الذي يجب الضغط عليه: فالتصميم البسيط والبديهي يزيل كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية.

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      جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام

      سهل الاستخدام وبسيط

      • جهاز تحكم عن بُعد

      أزرار كبيرة الحجم ومرمّزة بالألوان تضيء في الظلام

      يزيل التصميم البسيط الذي يتميّز به جهاز التحكّم عن بُعد كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية. إن أزرار مستوى الصوت والقنوات الكبيرة الحجم هي أزرار مرمّزة بالألوان وتضيء في الظلام، لسهولة التشغيل في أي ظروف إضاءة.

      ذاكرة إعدادات أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة

      حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.

      حجرة بطارية قابلة للقفل

      يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.

      الكشف عن انخفاض شحن البطارية

      عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        184‏x‏48‏x‏20 مم

      • البطارية

        نوع
        بطاريتان من نوع AAA (غير مضمّنتَين)

      • ميزات الضيافة

        جهاز تحكم عن بُعد
        • توافق مع أجهزة التحكم عن بُعد المتعددة
        • توافق مع Studio/ES/MS/Sig
        • PrimeSuite
        • أزرار تضيء في الظلام
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية

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