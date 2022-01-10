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تلفزيون احترافي

19HFL5214W/12
  • تلفزيون احترافي لجانب السرير تلفزيون احترافي لجانب السرير تلفزيون احترافي لجانب السرير
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    تلفزيون احترافي

    19HFL5214W/12

    تلفزيون احترافي لجانب السرير

    زوّدهم بـ Chromecast™ built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play™‎ والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android™‎، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.

    تلفزيون احترافي

    تلفزيون احترافي لجانب السرير

    زوّدهم بـ Chromecast™ built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play™‎ والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android™‎، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.

    تلفزيون احترافي لجانب السرير

    زوّدهم بـ Chromecast™ built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play™‎ والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android™‎، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.

    تلفزيون احترافي

    تلفزيون احترافي لجانب السرير

    زوّدهم بـ Chromecast™ built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play™‎ والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android™‎، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.

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    مراجعة كل HeartLine

      تلفزيون احترافي لجانب السرير

      مع Chromecast built-in™‎.

      • HeartLine‏ 19 بوصة
      • مشغّل بواسطة Android™‎

      Chromecast مضمّن. أرسِل المحتوى إلى الشاشة الكبيرة

      قم بتمكين الإرسال اللاسلكي للأفلام والعروض التقديمية، والمزيد غيرها بدون عناء، بدءًا من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) ووصولاً إلى تلفزيون Philips الاحترافي المشغّل بواسطة Android. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتويات من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

      متجر Google Play. ابحث عما تريد. شاهد ما تريد. شغّل ما تريد.

      تمكّن من الوصول إلى متجر Google Play بلمسة واحدة، ما يسهّل إضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام وغيرها إلى تلفزيون Philips الاحترافي.

      سهولة التنظيف. جهة أمامية مصنوعة من الزجاج الصلب. إطار خارجي واقٍ

      صُممت الجهة الأمامية المصنوعة من الزجاج المقوّى للسلامة بشكل مسطّح، ما يجعل تنظيفها سهلًا. فالزجاج كاره للمياه ولا تظهر عليه بصمات الأصابع، والأزرار غير بارزة، ما يعني عدم وجود فتحات تتغلغل فيها الجراثيم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعطيل عناصر التحكّم المضمّنة والحساسة تجاه اللمس بشكل ملائم لتنظيفها، من خلال زر موجود في الجهة الخلفية من التلفزيون.

      سهولة الاستخدام. عناصر تحكّم باللمس مضمّنة ومضاءة من الخلف

      تتميّز اللوحة الأمامية لتلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips بعناصر تحكّم باللمس مضمّنة. أما عناصر التحكّم الضرورية فموضوعة بطريقة ملائمة، وهي تضيء عندما يرفع المرضى أصابعهم باتجاهها، ما يضمن سهولة تشغيل الجهاز.

      ضوء للقراءة. امنح المرضى حرية القراءة ليلًا أو نهارًا

      امنحهم حرية القراءة، ليلاً أو نهارًا. فقد تم وضع ضوء للقراءة بطريقة ملائمة تحت الإطار السفلي في تلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips. ويتم تشغيل الضوء من خلال زر متوفر في لوحة التحكّم الأمامية التي تعمل باللمس: فيضيء الزر عند استشعار إصبع أو يد بالقرب منه.

      توصيلة سماعة الرأس معزولة غلفانيًا

      يضمن العزل الغلفاني الاتصال الأكثر أمانًا بين سماعة رأس المريض وتلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips. فلا يمكن لأي تيار المرور من دارة سماعة الرأس إلى البيئة الكهربائية المحيطة، ما يضمن حماية المريض والمعدّات الطبية الحساسة على حد سواء.

      CMND & Control. تشغيل وتحديث وصيانة

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات وتحديث البرامج ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر.

      AppControl. قم بتثبيت التطبيقات وإدارتها عن بُعد بطريقة آمنة

      تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون Philips الاحترافية بشكل كامل ومركزي. تسمح لك ميزة AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، ما يمنحك القدرة على تزويد المستخدمين والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.

      متوافق مع MyChoice. حل مضمّن للدفع مقابل المشاهدة

      قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.

      مصدر تزويد بالطاقة من الفئة الطبية

      يتضمّن تلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips مصدر تزويد بالطاقة يمتثل لمعيارَي EN/IEC 60601-1 وEN/IEC 60601-1-2.

      يمنع صندوق الجهاز المضاد للميكروبات نمو الباكتيريا بشكل فعال

      أصبحت الجراثيم مشكلة متصاعدة في المستشفيات والبيئات السريرية حول العالم، إذ قد ينجم عنها التهابات تهدد حياة المرضى. تعالج أجهزة التلفزيون CareSuite من Philips هذا التحدي من خلال استخدام مادة إضافية مضادة للميكروبات ومتوافقة مع معيار JIS Z2801 في مادة الهيكل، ما يجعلها جزءًا أساسيًا في هيكل الشاشة. أصبحت صحتك وصحة المرضى لديك مضمونة بفضل درع الحماية هذا الذي يعيق نمو معظم الكائنات الحيّة المجهرية الأكثر شيوعًا مثل "المكورة العنقودية الذهبية (التهاب المعدة والأمعاء)" و"الإشريكية القولونية (إيه كولاي)" و"الكلبسيلّة (الالتهاب الرئوي)".

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        19  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        47  سم
        شاشة العرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768 بكسل
        السطوع
        200  cd/m²
        زاوية العرض (أفقية)
        45/45  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        25/40  درجة

      • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد
        • HLS
        • قنوات تطبيقات البث المستقل عبر الإنترنت

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • *Netflix
        • YouTube
        • متجر Google Play*
        • Google Play Movies
        • Google Play Games
        • YouTube Music
        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • الحدّ من مستوى الصوت
        • التحكّم بالإعدادات عند التشغيل
        • قفل قائمة التثبيت
        • قفل القائمة
        • قفل التحكم المحلي
        • وضع السجن
        التحكم بالطاقة
        • وضع البدء السريع
        • تشغيل تلقائي
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        العلامة المتوفرة لديك
        • شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
        • تطبيق ترحيبي قابل للتخصيص
        • اسم الموقع (معرّف Geonames)
        • CMND&Create
        • لوحة معلومات مخصصة (HTML&APK)
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • إدارة عن بعد عبر IP/RF
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        • تحديثات محلية عبر USB
        • النسخ الأولي الفوري
        التحكم
        • AppControl
        • تحكّم أصلي بتلفزيون Android عبر JEDI
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        • بروتوكول Serial Xpress
        • Crestron Connected
        • وحدة تحكم
        DRM التفاعلي
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        توليد الدخل
        MyChoice
        CMND&Check-In
        • اسم النزيل
        • لغة المستخدم
        • الرسائل
        • عرض الفاتورة على التلفزيون
        • تسجيل خروج سريع
        المشاركة
        • Chromecast مضمّن
        • مشاركة آمنة
        • مشاركة تتم إدارتها عبر الشبكة
        الملاءمة
        • Google Assistant*
        • تسجيل الدخول إلى حساب Google
        • توقّع الأحوال الجوية
        • أكثر من 40 لغة قائمة معتمدة
        • الساعة في وضع إيقاف التشغيل
        • تلفزيون بحسب الفئة
        • منبّه التنشيط
        • مؤقت السكون

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        • أزرار تحكم باللمس مضاءة
        الملاءمة
        • ضوء للقراءة
        • جهاز استشعار القرب
        • مقبض التلفزيون
        • التحدّث إلى الطفل
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        • وظيفة القفل للتنظيف
        السلامة
        • زجاج مقوّى
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق
        • إخراج سماعة الرأس معزول غلفانيًا
        • IEC/EN60601-1
        صحية
        • جهة أمامية من الزجاج المقاوم لظهور بصمات الأصابع
        • طبقة كارهة للمياه
        • تصميم ناعم للغطاء الخلفي
        • صندوق مضاد للميكروبات متوافق مع اختبار JISZ2801
        EMC
        IEC/EN60601-1-2

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        • VP9
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        5 (2,5 عدد 2)  واط
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        مكبرات صوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • DTS-HD
        • متوافق مع Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • صوت DTS استوديو

      • الطاقة

        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        الإدخال
        12 فولت تيار مستمر
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        المصدر الخارجي لتزويد الطاقة
        • 50-‏60 هرتز
        • التيار المتردد 100-240 فولت
        فئة ملصق الطاقة
        E
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        14  واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        رقم تسجيل EPREL
        964360

      • الملحقات

        المضمنة
        • محوّل طاقة التيار المستمر
        • سلك طاقة تيار مستمر بطول 1,5 م
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        اختياري
        • سلك طاقة تيار مستمر بطول 3 م 22AV1965A/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1604B/12 مخصّص لأماكن الرعاية الصحية
        • جهاز تحكّم عن بُعد صحي 22AV2204A
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

      • اتصال لاسلكي

        شبكة محلية لاسلكية
        • 802.11‎ ac
        • Wifi-Direct

      • جهة الاتصال

        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        USB1
        USB 2.0

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير
        تحكم خارجي
        RJ-48
        هوائي
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45

      • تحسين الاتصال

        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        HDMI
        • ARC (كل المنافذ)
        • تحديد الإدخال التلقائي

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • الأبعاد

        وزن المنتج
        3,45  كلغ
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        • 75 x‏ 75 ملم
        • M4
        الأبعاد المعيّنة (باستثناء المقبض)
        (WxHwD) 469x326x39/49  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع المقبض)
        3.8  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • كتيّب الضمان

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          • يستند توفّر Google Assistant إلى البلد وإعدادات اللغة. بهدف استخدام Google Assistant، يجب استخدام جهاز تحكّم عن بُعد اختياري مع ميزة الصوت.
          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • إن Android وGoogle Play وChromecast هي علامات تجارية لـ Google LLC
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