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حلول التجربة

تحسين تجارب الرعاية الصحية في كل الأماكن المخصصة للرعاية

"يدرك أعضاء فريق التصميم في Philips معنى الرعاية الصحية. فهم يعلمون جيدًا ما يمر به المريض ويفهمون المشاعر التي تنتابه. وبالتالي، فهم يصممون سير العمل بحيث يشكّل عنصرًا مكملاً للبيئة المحيطة. ولقد قدموا لنا بعض الأفكار الرائعة".

 

إيليز ماكارول
المديرة التنفيذية، مستشفى Florida Hospital

تقدم الشركة نهجًا شاملاً لتحويل التجربة الكلية للمرضى والموظفين في كل أماكن الرعاية من أجل الارتقاء بها نحو مستوى أفضل. وسيتعاون فريق من الخبراء متعددي التخصصات مع المرضى والعاملين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتقديم الحلول الاستشارية التي ترتكز على الناس، بدءًا من تحليل التجارب ووصولاً إلى تصميمها وتطبيقها.

نستخدم منهجية مثبتة لتقييم وضعك الحالي وتحديد المجالات التي يمكننا التأثير فيها بشكل إيجابي وتقديم التوصيات التي يمكن تطبيقها. ويتم إعطاء الأولوية للرؤى وتتم ترجمتها على أرض الواقع إلى بيئات مفيدة ومخصصة تعمل على تحسين مستوى رضا المريض وزيادة إنتاجية العاملين وتحسين سير العمل وإنشاء علامة مميزة لمنشأة الرعاية الصحية التابعة لك.

 

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

إضفاء طابع شخصي على الرعاية لتحسين الكفاءة والراحة

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