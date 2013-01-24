نظرًا لإجراءات الوقاية من الحكومات المحلية، يتم إغلاق العديد من مراكز الخدمة والإصلاح المحلية لدينا مؤقتًا أو تعمل لساعات مخفضة.يرجى العلم أن مراكز الخدمة العاملة تتخذ احتياطات صحية إضافية. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً من المتوقع لإعادة المنتج إليك، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لإبقائك على اطلاع.

يتم إغلاق مراكز الخدمة في بعض البلدان مؤقتًا أو تعمل بقدرة محدودة. ننصحك بالاتصال بمركز الخدمة المحلي قبل زيارتك. اعثر على إجابات إضافية في الأسئلة الشائعة الخاصة على موقعنا.

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