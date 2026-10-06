لم أحصل على النتائج المتوقعة عند استخدام جهاز Lumea من Philips

ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
إذا لم تشعري بالرضى عن نتائج إزالة الشعر باستخدام جهاز Philips Lumea، فيُرجى اتباع الإرشادات التالية:
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تنطبق المعلومات الواردة في هذه الصفحة على الطرازات التالية: BRI940/00, BRI947/60, BRI958/60. انقر هنا لعرض المزيد من أرقام المنتجات ›
هل يمكنني استخدام جهاز Philips Lumea إذا كنت حاملاً أو مرضعة؟
ما الاختلافات بين ملحقات Philips Lumea؟
هل تترتب آثار جانبية على استخدام Philips Lumea؟
لماذا ترتفع درجة حرارة جهاز Philips Lumea في أثناء الاستخدام؟
كيف أستعد لعلاج Philips Lumea؟
هل سأرى نتائج أفضل إذا استخدمت جهاز Philips Lumea عدد مراتٍ أكثر؟
هل جهاز Philips Lumea مناسب لكل درجات لون البشرة وألوان شعر الجسم؟
ما معدل استخدام جهاز Lumea من Philips الذي يلزمني اتباعه؟
هل يمكن للرجال أيضًا استخدام جهاز Philips Lumea؟
كيف يمكنني العثور على شدة الضوء الصحيحة والمناسبة لي في جهاز Philips Lumea؟
في أي سن يمكنني بدء استخدام جهاز Lumea من Philips؟
هل الضوء الوامض المنبعث من جهاز Philips Lumea آمن على عيني؟
هل يمكنني استخدام جهاز Philips Lumea في منطقة البكيني؟
كيف أنظف جهاز Philips Lumea؟
لماذا لا يوجد زجاج في ملحق جهاز Philips Lumea لديّ؟
لماذا تظهر فقاعة هواء على زجاج جهاز Philips Lumea لديّ؟
لماذا أحتاج إلى إزالة الشعر قبل العلاج بجهاز Philips Lumea؟
كيف أحصل على النتائج المرجوَّة باستخدام جهاز Philips Lumea؟