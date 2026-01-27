تجفيف أسرع بنسبة 50% ونظافة مثالية بفضل وسادات OneUp**

امسح وجفف في نفس الوقت. وسادات Philips OneUp الأصلية تضمن ترطيباً مثالياً ومتساوياً مع تجفيف أسرع بنسبة 50%**. تمسح OneUp بعمق أكثر من الممسحات التقليدية. إذا رأيت خطوطاً، لا تقلق، فهذا يعني أن الأوساخ تُزال! امسح في اتجاهات متعددة، وليس فقط في خطوط مستقيمة، للحصول على تنظيف شامل.