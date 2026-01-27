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  • وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp! وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp! وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!
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    OneUp من السلسلة 3000 الأصلية من فيليبس ممسحة كهربائية

    XV3101/01

    وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!

    قل وداعاً للممسحات التقليدية التي تنشر الأوساخ! تقدم الممسحة الكهربائية OneUp من فيليبس أرضيات أنظف بمرتين وبسرعة مضاعفة***. بفضل تقنية OneUp الحاصلة على براءة اختراع، تمتص الماء المتسخ بينما تضخ الماء النظيف على الأرضية للحصول على لمعان مثالي.

    إكتشف كلّ المميزات

    OneUp من السلسلة 3000 الأصلية من فيليبس ممسحة كهربائية

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    وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!

    النظافة لم تكن نظيفة حقًا. حتى الآن.

    • أرضيات أنظف بمرتين مقارنة بالممسحات اليدوية***: تنظيف عميق يزيل ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا*.
    • مسح أسرع بمرتين مقارنة بالممسحات اليدوية: لتجربة تنظيف في نصف الوقت المعتاد**
    • تقنية OneUp الأصلية: تقنية حاصلة على براءة اختراع تضخ الماء النظيف بينما تمتص الماء المتسخ بصمت.
    • تصميم لاسلكي وسهل المناورة: استمتع بحرية الحركة مع مفصل دوار بزاوية 360 درجة.
    • بطارية طويلة الأمد ووسادات قابلة للإزالة: استفد من التمسيح المتواصل لمدة تصل إلى 50 دقيقة.
    .للتمسيح العميق وفوضى الأرضيات اليومية

    .للتمسيح العميق وفوضى الأرضيات اليومية

    *تقضي على الشحوم والبقع والسوائل اللزجة والأتربة الناعمة وفوضى الأرضيات اليومية، للحصول على أرضية لامعة بدون بقايا وخطوط مع إزالة تصل إلى 99.9% من البكتيريا

    تجربة تمسيح سهلة من البداية إلى النهاية

    تجربة تمسيح سهلة من البداية إلى النهاية

    .استمتع بتمسيح الأرضيات دون الحاجة للدلو، ووداعًا لعناء العصر والشطف. تبسط الممسحة الكهربائية OneUp من Philips كل خطوة

    تقنية OneUp الأصلية الحاصلة على براءة اختراع

    تقنية OneUp الأصلية الحاصلة على براءة اختراع

    تقنية OneUp الحاصلة على براءة اختراع، تضخ الماء النظيف على الأرضية بينما تمتص الماء المتسخ بصمت، مما يضمن تجربة مسح كهربائية فعالة.

    الماء النظيف والمتسخ منفصلان دائمًا

    الماء النظيف والمتسخ منفصلان دائمًا

    احتفظ بالماء النظيف والمتسخ منفصلين دائمًا بفضل خزانات المياه المدمجة. يسهل إعادة ملئها وتفريغها دون لمس الماء المتسخ أبدًا.

    مفصل دوار بزاوية 360 درجة للوصول الأقصى

    مفصل دوار بزاوية 360 درجة للوصول الأقصى

    يمكنك تنظيف الزوايا التي يصعب الوصول إليها والمناطق تحت الأثاث المنخفض بسهولة بفضل المفصل الدوار بزاوية 360 درجة.

    لاسلكي وسهل الاستخدام في جميع أنحاء المنزل

    لاسلكي وسهل الاستخدام في جميع أنحاء المنزل

    تحرك بحرية دون الحاجة لأسلاك أو كابلات. يتحرك تماماً مثل الممسحة القديمة - لكن بدون دلو!

    مثالي للشقق حتى 125 متر مربع

    مثالي للشقق حتى 125 متر مربع

    مثالي للشقق حتى 125 متر مربع، بفضل تغطية 50 متر مربع بخزان مياه واحد. تدوم البطارية المشحونة بالكامل حتى 50 دقيقة، مما يوفر وقت تنظيف ممتد

    تجفيف أسرع بنسبة 50% ونظافة مثالية بفضل وسادات OneUp**

    تجفيف أسرع بنسبة 50% ونظافة مثالية بفضل وسادات OneUp**

    امسح وجفف في نفس الوقت. وسادات Philips OneUp الأصلية تضمن ترطيباً مثالياً ومتساوياً مع تجفيف أسرع بنسبة 50%**. تمسح OneUp بعمق أكثر من الممسحات التقليدية. إذا رأيت خطوطاً، لا تقلق، فهذا يعني أن الأوساخ تُزال! امسح في اتجاهات متعددة، وليس فقط في خطوط مستقيمة، للحصول على تنظيف شامل.

    للأرضيات الصلبة بما في ذلك الحساسة وغير الماصة

    للأرضيات الصلبة بما في ذلك الحساسة وغير الماصة

    نظف الأرضيات الصلبة بما في ذلك الأرضيات الحساسة وغير الماصة مثل الخشب المصفح والبلاط غير المنقوش والفينيل والخشب مثل الباركيه والأرضيات المصبوبة والحجر.

    بطارية طويلة الأمد سهلة إعادة الشحن

    بطارية طويلة الأمد سهلة إعادة الشحن

    تعرض شاشة LED حالة الشحن بلمحة سريعة. وعندما يحين وقت إعادة الشحن، يسهل منفذ USB-C الشحن باستخدام الشاحن العادي أو حتى بنك الطاقة.

    وسادات قابلة للغسل في الغسالة وإعادة الاستخدام

    وسادات قابلة للغسل في الغسالة وإعادة الاستخدام

    يمكنك إزالة وسادات Philips OneUp القابلة للاستبدال بسهولة دون الحاجة إلى لمس أي أوساخ. نظفها في الغسالة وأعد استخدامها لمدة تصل إلى 6 أشهر.

    يستخدم كمية أقل بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالممسحة اليدوية

    يستخدم كمية أقل بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالممسحة اليدوية

    استخدام أكثر كفاءة للمياه يساهم في توفير المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالممسحة اليدوية والدلو

    عبوة واحدة تغني عن ما يصل إلى 3 زجاجات من المنظف العادي

    عبوة واحدة تغني عن ما يصل إلى 3 زجاجات من المنظف العادي

    تضمن التركيبة فائقة التركيز لمنظف الأرضيات Philips OneUp أن العبوة الواحدة تكفي لما يصل إلى 40 جلسة تنظيف. آمن للحيوانات الأليفة والعائلة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي الآمن مع كمية أقل من المنظف. تم تصميمه خصيصًا للممسحة الكهربائية Philips OneUp لضمان أداء تنظيف متميز، وإطالة عمر ممسحتك.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      سعة خزان الماء النظيف
      312 مل
      سعة خزان الماء المتسخ
      270 مل
      عدد إعدادات الرطوبة
      المرحلة الأولى
      أبعاد الممسحة (الطول×العرض×الارتفاع)
      35*12*142 سم
      عدد الخراطيش المضمنة
      المرحلة الأولى
      عدد الوسادات المضمنة
      المرحلة الأولى
      لاسلكي
      نعم
      فولتية البطارية
      3.6 فولت
      قدرة البطارية
      1,2 أمبير/ساعة
      مدة تشغيل البطارية
      50 دقيقة
      نوع البطارية
      بطارية نيكل هيدريد معدني
      الوزن فارغًا
      1,75 كجم
      الوزن مع التغليف
      2,76 كجم
      طول الحزمة
      100 سم
      عرض الحزمة
      15 سم
      ارتفاع الحزمة
      11 سم
      وزن الحزمة
      2,76 كجم
    Badge-D2C

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    • *نظافة مرئية: قياس اللمعان للسطح المنظف، تم اختباره باستخدام السوائل، مقارنة بالممسحة اليدوية.
    • **كما تم قياسه مقارنة بالممسحة اليدوية على الأرضيات غير الماصة، وفقًا لظروف التكييف IEC 60335-2-2.
    • ***تم الاختبار على منطقة اختبار محددة، مع عينات من بكتيريا الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية، باستخدام الماء فقط.
    • ****بناءً على مساحة منزل تبلغ 125 متر مربع.
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