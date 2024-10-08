تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أيضًا

بفضل ارتفاعه المنخفض (96 مم)، ينظف الروبوت أيضًا المناطق التي يصعب الوصول إليها أسفل الأرائك والأسرة وغيرها من الأثاث. لتنظيف أدق، يستخدم الروبوت الفرشاة الجانبية للتنظيف طوال الحواف ولسحب الأوساخ إلى مدخل الشفط. يستطيع الروبوت التنقل في كل أرجاء منزلك من دون مساعدة يدوية، وهو قادر على تجاوز عقبات يصل ارتفاعها إلى 17 مم من دون عناء، على سبيل المثال المرور فوق عتبات الباب وعلى السجاد أو البسط. بالإضافة إلى ذلك، توجد ثلاثة مستشعرات مضادة للسقوط في الجزء السفلي من الروبوت لمنعه من السقوط عن مرتفع معيّن أو عن الدرج.