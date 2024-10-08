هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة جسيمات الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس وحده
يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة وتمسيحها دفعة واحدة لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرض كل يوم، ويزيل الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس الكهربائي وحده، بحيث يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.
سهل الاستخدام - مثالي للمستخدمين للمرة الأولى
تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليكون سهل الاستخدام وبسيطًا، وهو مثالي للمستخدمين للمرة الأولى. يضمّ التطبيق التوجيه خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو المفيدة لضمان استفادتك من الروبوت إلى أقصى حد. يتواصل التطبيق مع الروبوت للتحكم في أداء التنظيف وإنشاء التقارير وإبقائك على علم بالمستجدات أينما كنت، ويُظهر في الوقت الحقيقي المناطق التي قام الروبوت بتنظيفها.
قوة شفط عالية للغاية تلتقط الأوساخ الكبيرة
يمكن لقوة الشفط العالية للغاية (التي تم اختبارها بدقة لتصل إلى 5000 باسكال) التقاط الأوساخ الكبيرة، مثل الفتات. وهي تشفط الأوساخ اليومية التي تتراكم تحت الأقدام، وتزيل كذلك جسيمات الغبار الأصغر حجمًا من الشقوق والسجاد والبسط.
عملية تنظيف لمدة تصل إلى 200 دقيقة بعد عملية شحن واحدة
تضمن بطارية الليثيوم أيون القوية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة التشغيل لفترة تصل إلى 200 دقيقة، مما يعني أنها قادرة على تنظيف مساحة حتى 185 متر مربع. وعندما ينخفض شحن البطارية، سيعود الروبوت تلقائيًا إلى المحطة لإعادة الشحن. وبمجرد شحن البطارية، سيعود إلى الموقع الذي توقف عنده ليكمل التنظيف.
تنظيف كل غرفة بالطريقة التي تريدها تمامًا
في تطبيق HomeRun من Philips، يمكنك تحديد الغرفة (الغرف) التي يجب تنظيفها على الخريطة وبأي ترتيب. لكل غرفة، يمكنك تحديد وضع التنظيف، على سبيل المثال وضع التنظيف الرطب والجاف للتنظيف المنتظم للأرضيات الصلبة في غرفة المعيشة، والوضع الجاف للتكنيس فقط في غرفة النوم والوضع المكثف لتنظيف المطبخ بدقة. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك ضبط الإعدادات بدقة مثل قوة الشفط أو رطوبة الممسحة.
لاكتشاف مناطق السجاد وزيادة قوة الشفط تلقائيًا فيها
يعزز الروبوت تلقائيًا قوة الشفط عند بلوغه سجادة أو بساطًا لالتقاط جزيئات الغبار الصغيرة المخبأة في عمق السجادة. يأتي الروبوت مع أربعة مستويات شفط مختلفة: توفير، لتنظيف فعال مع استهلاك منخفض للطاقة ومستوى منخفض من الضوضاء؛ عادي، لتنظيف منتظم وإزالة فعالة لجسيمات الغبار الصغيرة عن الأرضيات الصلبة؛ مرتفع، لتنظيف شامل لمساحة كبيرة من الأرضيات؛ وحد أقصى، المثالي لإزالة كتل كبيرة من الأوساخ، مثل الفتات.
تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أيضًا
بفضل ارتفاعه المنخفض (96 مم)، ينظف الروبوت أيضًا المناطق التي يصعب الوصول إليها أسفل الأرائك والأسرة وغيرها من الأثاث. لتنظيف أدق، يستخدم الروبوت الفرشاة الجانبية للتنظيف طوال الحواف ولسحب الأوساخ إلى مدخل الشفط. يستطيع الروبوت التنقل في كل أرجاء منزلك من دون مساعدة يدوية، وهو قادر على تجاوز عقبات يصل ارتفاعها إلى 17 مم من دون عناء، على سبيل المثال المرور فوق عتبات الباب وعلى السجاد أو البسط. بالإضافة إلى ذلك، توجد ثلاثة مستشعرات مضادة للسقوط في الجزء السفلي من الروبوت لمنعه من السقوط عن مرتفع معيّن أو عن الدرج.
تغطية قصوى لأرضيتك: لا يفّوت أي بقعة
يستخدم الروبوت التوجيه بالليزر 360 درجة (LIDAR) لتمسيح كل الغرف وإنشاء خريطة دقيقة بسرعة فائقة. تتميّز هذه الخريطة بتفاعليتها وبإمكانية استخدامها بواسطة تطبيق HomeRun من Philips لإنشاء خطة تنظيف مخصصة لمنزلك. قم بإنشاء خرائط مفصلة لما يصل إلى 5 طوابق من منزلك وتخزينها. تساعد الخوارزميات الذكية الروبوت في العثور على المسار الأكثر كفاءة من غرفة إلى غرفة وحول الأثاث، مع وصول أعمق إلى الزوايا وأقرب إلى الجدران لتجنّب تفويت أي منطقة.
التحكم في الأماكن الذي يُسمح للروبوت بتنظيفها
يسمح لك التطبيق البسيط بالتحكم بدقة في المكان الذي يُسمح للروبوت بتنظيفه. تم تصميم الروبوت بحيث لا يفوّت أي منطقة. وتُعتبر المناطق الممنوعة حلاً للمناطق التي لا يكون فيها الروبوت ضروريًا. يقوم الجدار الافتراضي بتعيين خط خيالي في منزلك سيعرف الروبوت أنه لا يمكنه تخطيه. قم بإعداد مناطق عدم التمسيح على الخريطة وحفظها، بحيث يتجنب الروبوت السجاد والبسط أثناء تمسيح الأرض.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك ABS
اللون
معدني رمادي داكن
الوظائف
تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
نوع المنتج
المكنسة الكهربائية الآلية
وظيفة التنظيف الرطب
نعم
تنظيف معزز للسجاد
نعم
نوع الفرشاة الرئيسية
فرشاة مطاطية مع شعيرات
فرشاة رئيسية قابلة للرفع
لا
نوع الفلتر
فلتر EPA 11 قابل للغسل
فك الشعر المتشابك
لا
عدد الفُرش الجانبية
المرحلة الأولى
تقنية التمسيح
ممسحة غير نشطة
ممسحة قابلة للرفع
لا
يمكن استخدامها مع المنظفات
لا
نوع التوجيه
LiDAR
اكتشاف العوائق الصغيرة
لا
القدرة على تخطي العوائق
حتى 17 مم
اكتشاف الأوساخ
لا
اكتشاف تلقائي للسجاد
لا، قم بإنشاء مناطق تخطي التمسيح في التطبيق
الاتصال بالإنترنت
الاتصال عبر Wi-Fi، النطاق المزدوج
نطاق Wi-Fi
2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
التوافق مع المنزل الذكي
لا
سعة خزان الماء النظيف (في الروبوت)
300 مل
سعة حاوية الغبار (في الروبوت)
350 مل
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم
مصباح الطاقة
نعم
مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
≤ 66 ديسيبل
وظيفة الشحن التلقائي
نعم، سيتم الشحن عندما تكون البطارية فارغة وسيواصل من حيث توقف عند إنهاء عملية الشحن.
وقت تشغيل البطارية
لغاية 200 دقيقة
وقت إعادة الشحن
6,5 ساعات بحد أقصى
قدرة البطارية
4800 مللي أمبير في الساعة
البطارية القابلة للإزالة
نعم
الشهادات
CB & LVD
قوة امتصاص
4000 باسكال
نوع البطارية
ليثيوم أيون
الفولتية
14,76 فولت
التردد
50/60
الكفالة
2 عاماً
إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
نعم
تم الإنتاج في
الصين
منتج ببطارية
نعم
الوزن والأبعاد
طول الحزمة
47,8 سم
عرض الحزمة
42,2 سم
ارتفاع الحزمة
14,2 سم
وزن الحزمة
8 كجم
طول المحطة
14,6 سم
عرض المحطة
5,5 سم
ارتفاع المحطة
9 سم
وزن المحطة
0,337 كجم
طول الروبوت
34,5 سم
عرض الروبوت
34,5 سم
ارتفاع الروبوت
9,6 سم
وزن الروبوت
3.1 كجم
التوافق
الملحقات المتعلقة 1
XV1433/00
الملحقات المتعلقة 2
XV1430/00
الملحقات المرفقة 1
2 × ممسحة قابلة للغسل
الملحقات المرفقة 2
1 × فلتر قابل للغسل
الملحقات المرفقة 3
1 × فرشاة رئيسية
الملحق المرفق 4
1 × فرشاة جانبية
الملحق المرفق 5
1 × سلك طاقة
الملحق المرفق 6
1 × محطة شحن
الملحق المرفق 7
1 × مفرش طاولة
المواصفات التقنية
الطاقة
30 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
130 ميللي أمبير
عدد الوحدات في الحزمة
المرحلة الأولى
مستشعر اكتشاف السجاد
لا
مستشعرات مضادة للسقوط لاكتشاف المنحدرات
نعم
الباحث عن القاعدة
نعم، جهاز استقبال وإصدار إشارات الأشعة تحت الحمراء