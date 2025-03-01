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  • حلاقة دقيقة تدوم طويلاً، وراحة للبشرة بالذكاء الاصطناعي حلاقة دقيقة تدوم طويلاً، وراحة للبشرة بالذكاء الاصطناعي حلاقة دقيقة تدوم طويلاً، وراحة للبشرة بالذكاء الاصطناعي

    i9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة بتقنية SkinIQ

    XP9202/10

    حلاقة دقيقة تدوم طويلاً، وراحة للبشرة بالذكاء الاصطناعي

    تتميز آلة الحلاقة i9000 Prestige من Philips بنظام حلاقة الرفع والقص بحركة ثلاثية ورأس مدمج مرن يتحرك بنطاق 360 درجة لقص الشعر على مستوى البشرة، حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها. وبفضل الذكاء الاصطناعي، تستشعر تقنية SkinIQ وتوجه وتتكيف لتوفير الراحة للبشرة بالذكاء الاصطناعي.

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    i9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة بتقنية SkinIQ

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    حلاقة دقيقة تدوم طويلاً، وراحة للبشرة بالذكاء الاصطناعي

    مع تقنية SkinIQ

    • تقنية الرفع والقص بحركة ثلاثية
    • شفرات Dual SteelPrecision
    • رأس مرن بدقة 360 درجة
    • مستشعر الحماية من الضغط
    • ضمان 5 سنوات***
    حلاقة دقيقة على مستوى البشرة ونتائج تدوم طويلاً

    حلاقة دقيقة على مستوى البشرة ونتائج تدوم طويلاً

    يعمل نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الحاصل على براءة الاختراع على رفع الشعر عن جذوره برفق لحلقه بدقة تصل إلى 0,00 مم على مستوى البشرة من دون إيذائها والحصول على نتائج حلاقة تدوم طويلاً.

    دقة تامة حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها

    دقة تامة حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها

    رؤوس مدمجة مرنة بالكامل وأصغر حجمًا تناسب أنماط تمدد البشرة لتتكيف ديناميكيًا مع كل منحنيات الوجه لضمان ملامسة البشرة باستمرار بدقة أكبر بنسبة 20%* لالتقاط الشعيرات التي يصعب الوصول إليها في منطقة الرقبة وتحت الأنف. دقة تامة في كل محيط الوجه.

    فعالية تامة مع كل تمريرة، حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام

    فعالية تامة مع كل تمريرة، حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام

    إنَّ شفرات Dual SteelPrecision التي تدور بزاوية 360 درجة تلتقط الشعر الذي ينمو في اتجاهات مختلفة، مع 7 ملايين حركة قص في الدقيقة، لتوفير حلاقة فعالة حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام.

    ضغط مثالي يضمن راحة البشرة

    ضغط مثالي يضمن راحة البشرة

    يقرأ نظام الحماية من الضغط المدعوم بالذكاء الاصطناعي مستوى الضغط الذي تستخدمه ويوفر لك تنبيهات ضوئية في الوقت الحقيقي، ما يساعد على ضبط مستوى الضغط المناسب لتوفير الراحة المثالية للبشرة والتمتع بحلاقة مخصصة تناسبك احتياجاتك تمامًا.

    انزلاق أكثر سلاسة بنسبة 50%** لتوفير أقصى درجات الراحة

    انزلاق أكثر سلاسة بنسبة 50%** لتوفير أقصى درجات الراحة

    توفر أحدث تقنياتنا لحماية البشرة انزلاقًا أكثر انسيابية بنسبة 50% على البشرة** بفضل الغلاف الماص للماء الذي يحتوي على ما يصل إلى 500,000 حبيبة تقنية دقيقة لكل سنتيمتر مربع لتقليل الاحتكاك وتوفير أقصى درجات الراحة.

    تتكيف مع كثافة اللحية لسهولة الحلاقة

    تتكيف مع كثافة اللحية لسهولة الحلاقة

    يقرأ المستشعر الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية ويتكيف تلقائيًا مع قوة القص لتوفير حلاقة سهلة ولطيفة، حتى مع اللحية الكثيفة.

    تتبُّع فعالية الحلاقة في الوقت الحقيقي

    تتبُّع فعالية الحلاقة في الوقت الحقيقي

    يمكنك إقران آلة الحلاقة بتطبيقنا لتعديل روتين الحلاقة وطريقتها إلى أفضل ما يمكن. واستمتع بإرشادات في الوقت الحقيقي ونصائح الحلاقة المخصصة التي تساعدك على الحصول على أفضل إطلالة والشعور بأفضل حالاتك كل يوم.

    صُمِّمت لتدوم مدة أطول: ضمان 5 سنوات***

    صُمِّمت لتدوم مدة أطول: ضمان 5 سنوات***

    تأتي آلات الحلاقة هذه بتصميم يضمن الراحة والأمان ويدوم طويلاً، فالبطارية والمحرك مصممان ليدوما حتى 5 سنوات، والشفرات ذاتية الشحذ مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة لتدوم سنتين من تاريخ الاستبدال.

    شحن سهل بفضل القاعدة المريحة المتوفر في متناول اليد

    شحن سهل بفضل القاعدة المريحة المتوفر في متناول اليد

    اشحن آلة الحلاقة الخاصة بك بالكامل خلال ساعة واحدة باستخدام القاعدة الأنيقة. قاعدة مصممة لشحن جهازك بشكل مريح وتخزينه بشكل أنيق. هل أنت في عجلة من أمرك؟ ضع آلة الحلاقة على القاعدة لمدة 5 دقائق واحصل على طاقة كافية لحلاقة كاملة.

    حلاقة بالطريقة التي تفضلها: رطبة منعشة أو جافة أو باستخدام الرغوة

    حلاقة بالطريقة التي تفضلها: رطبة منعشة أو جافة أو باستخدام الرغوة

    عدّل روتين الحلاقة وفقًا لاحتياجاتك. تتميز آلة الحلاقة هذه بأنها مقاومة للماء بنسبة 100% لتسمح لك بالحلاقة الجافة أو الرطبة المنعشة حسب راحتك. يمكنك الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة حتى في أثناء الاستحمام.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.

    شحن مريح

    شحن مريح

    نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

    لحماية آلة الحلاقة والملحقات

    لحماية آلة الحلاقة والملحقات

    تأتي آلة الحلاقة i9000 Prestige معبأة بعناية في حقيبة سفر مثالية للسفر أو للحفاظ على الآلة عند عدم استخدامها.

    صُمِّمت بأحدث التقنيات لتدوم طويلاً

    صُمِّمت بأحدث التقنيات لتدوم طويلاً

    جميع آلات الحلاقة i9000 لدينا مصنوعة من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً وتأتي مغلفة بمواد قابلة لإعادة التدوير، كما يتم إنتاج شفراتنا في مصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

    شذّب الشارب والسوالف

    آلة لطيفة على البشرة وسهلة الاستخدام تحدد الشارب والسوالف بشكل أفضل مع أداة التشذيب الدقيقة القابلة للتثبيت.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      قاعدة الشحن
      نعم
      أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
      نعم
      السفر والتخزين
      حقيبة صغيرة للسفر

    • البرامج

      التطبيق
      • GroomTribe
      • يمكن التوصيل عبر Bluetooth®‎
      التوافق مع الهواتف الذكية
      أجهزة iPhone وAndroid™‎

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      رمادي داكن
      اللمسات النهائية
      أناقة عصرية

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدلها كل سنتين بـ SH91
      ضمان 5 سنوات
      نعم

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • نظام رفع وقص بحركة ثلاثية
      • شفرات Dual SteelPrecision
      تتبع دقيق
      رأس مرن بدقة 360 درجة
      تقنية SkinIQ
      • مستشعر Power Adapt
      • مستشعر التحكّم بالحركة
      • مستشعر الحماية من الضغط
      • غلاف Hydro SkinGlide

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      • مؤشر مستوى البطارية (%)
      • قِفل للسفر
      • الاتصال بالتطبيق
      • شاشة OLED متطورة
      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب

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