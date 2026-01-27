صغيرة الحجم. قوية في العمل.

قوية ومدمجة وفعالة — توفر مكنسة فيليبس الكهربائية بالكيس من السلسلة 2000 تنظيفًا شاملاً على جميع أنواع الأرضيات، مع قوة شفط قابلة للتعديل، وسهولة التخزين، وفلتر HEPA الذي يلتقط أكثر من 99.9% من الغبار الدقيق