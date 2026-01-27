XD2042/10
صغيرة الحجم. قوية في العمل.
قوية ومدمجة وفعالة — توفر مكنسة فيليبس الكهربائية بالكيس من السلسلة 2000 تنظيفًا شاملاً على جميع أنواع الأرضيات، مع قوة شفط قابلة للتعديل، وسهولة التخزين، وفلتر HEPA الذي يلتقط أكثر من 99.9% من الغبار الدقيقإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك المتين بقدرة 1800 واط قوة شفط عالية تصل إلى 360 واط لنتائج تنظيف دقيقة.
قابلة للتعديل بسهولة باستخدام دواسة القدم للأرضيات الصلبة أو السجاد. يضمن تصميمها المحكم الاتصال الوثيق بالسطح، مما يجعل التنظيف أسرع وأكثر فعالية.
وفّر مساحة تخزين ثمينة بفضل التصميم المدمج والخفيف. يسهل وضعها داخل الخزائن، كما أنها خفيفة بما يكفي لرفعها بسهولة إلى الرف.
يلتقط نظام فلتر HEPA أكثر من 99.99%* من جزيئات الغبار الصغيرة، مما يطلق هواءً أنظف في منزلك.
استمتع بتنظيف متواصل بفضل مدى يصل إلى 9 أمتار من القابس إلى الفـوهة، مما يتيح لك تنظيف عدة غرف ومساحات واسعة دون الحاجة لتغيير المقابس.
حجرة غبار كبيرة بسعة 3 لترات وأكياس شاملة طويلة الأمد تضمن قوة شفط مثالية حتى تمتلئ، إضافةً إلى تفريغ محكم وخالٍ من الفوضى.
تم تضمين الأداة المخصصة للتشققات في المكنسة الكهربائية، لاستخدامها بسهولة وفي أي وقت.
مصنوع بدقة وعناية في هولندا، مما يعكس تراث Philips في الابتكار والجودة والموثوقية. سجل معنا عبر الإنترنت للحـصول على ضمان مجاني لمدة عامين!
تم تصميم فـوهة الأثاث بقياس 110 ملم للتنظيف الأمثل للمفروشات الناعمة مثل الوسائد والأرائك والكراسي ذات الذراعين، وحتى إزالة شعر الحيوانات الأليفة.
المواصفات العامة
التوافق
الوزن والأبعاد
الاستدامة
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