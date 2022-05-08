صوت قوي مع جهير مدوٍّ جدًا

املأ الغرفة بصوت غني وجهيز مدوٍّ مع مكبر الصوت المكعّب والمخصص للكاريوكي هذا. تسمح لك البطارية المضمّنة بنقل الحفلة إلى الخارج والاستمتاع بوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة بعد عملية شحن واحدة.