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TAX4209/73
استمتع بالإيقاع
سينقل مكبر الصوت المخصص للحفلات مع Bluetooth القوي هذا حفلاتك إلى مستوى مختلف! صوت قوي وجهيز ديناميكي (DBB) معزّز و10 أوضاع إضاءة RGB يجتمعون في جهاز واحد لتوفير الجو المناسب. يمكنك توصيل جيتار وميكروفون، كما أن مقبض مكبر الصوت يساعد في نقله بسهولة.
10 تأثيرات ضوء للحفلات RGB
إدخالا الميكروفون والجيتار
محسّن الجهير الديناميكي (DBB)
يُعتبر مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات الطريقة المثالية للاحتفال. اضغط على زر DBB للتبديل ما بين الإعدادات المسبقة المختلفة للجهير وتفعيل تحسين الجهير الديناميكي
حوّل منزلك إلى ناديك المفضل الجديد بفضل حلقتي الضوء الموجودتين في الجهاة الأمامية لمكبر الصوت. تتيح لك 10 أوضاع إضاءة RGB إضافة جو مناسب للحفلات وإنشاء أي مزاج تريده. أيًا كانت طريقتك المفضلة في الاحتفال، فإن مكبر الصوت هذا سيلبي احتياجاتك.
يتيح لك إدخلا الميكروفون والجيتار أن تؤدي دور المطرب. رافق أغانيك المفضلة غناءً أو جرّب العزف المنفرد! يملك الجيتار والميكروفون عناصر تحكم في مستوى الصوت خاصة بهما. يمكنك إضافة تأثيرات الصدى إلى أصواتك وحتى تسجيل نفسك وأنت تغني.