جهير عميق. مدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات

بفضل الصوت القوي والجهير العميق النابض، يمكن لسماعة الكاريوكي هذه أن تملأ الغرفة بالإيقاعات. تتيح لك البطارية المدمجة إقامة حفلتك في الخارج لمدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة. ويمكنك تسجيل أدائك على جهاز USB أو بطاقة TF.