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جديد

مكبر صوت للحفلات مزود بتقنية Bluetooth

TAX3500/98

أطلق الإيقاعات

ابدأ الحفلة مع مكبر الصوت المحمول المزود بتقنية Bluetooth، والذي يتيح لك التألق عبر الميكروفونات! ستحصل على وظائف الكاريوكي ومؤثرات الإضاءة وصوت قوي بجهير عميق. وصّله بمقبس كهربائي، أو استخدم البطارية المدمجة في الأماكن الخارجية.

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أطلق الإيقاعات

  • Bluetooth®

  • USB، مدخل صوت، بطاقة TF، FM

  • وظائف الكاريوكي

  • بطارية مدمجة

جهير عميق. مدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات

جهير عميق. مدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات

بفضل الصوت القوي والجهير العميق النابض، يمكن لسماعة الكاريوكي هذه أن تملأ الغرفة بالإيقاعات. تتيح لك البطارية المدمجة إقامة حفلتك في الخارج لمدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة. ويمكنك تسجيل أدائك على جهاز USB أو بطاقة TF.

مؤثرات إضاءة للحفلات. تألق على أنغام الموسيقى

مؤثرات إضاءة للحفلات. تألق على أنغام الموسيقى

اجعل الجميع ينهضون ويرقصون مع مؤثرات إضاءة الحفلات. تنبض الأضواء الملونة في السماعات على إيقاع الموسيقى، كما تتوفر أوضاع إضاءة مختلفة. مهما كانت طريقتك المفضلة للاحتفال، فهذه السماعة تلبي احتياجاتك.

مدخلان للميكروفون

يتيح لك مدخلا الميكروفون (6.3 mm) الارتقاء بالحفلة إلى مستوى أعلى. تتميز الميكروفونات بعناصر تحكم في مستوى الصوت على السماعة، ويمكنك إضافة مؤثرات الصدى أيضاً.

المواصفات التقنية

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