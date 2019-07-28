مصطلحات البحث

AR
EN
  • حرية لاسلكية حرية لاسلكية حرية لاسلكية

    3000 series سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بميكروفون

    TAUN102BK/00

    حرية لاسلكية

    تقدّم لك السماعة في الأذن الصغيرة والمذهلة المزوّدة بتقنية Bluetooth صوتًا قويًا وتسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى لاسلكيًا لفترة تصل إلى 7 ساعات، لتشكّل بالتالي حلًا يسهل حمله ونقله لاستخدام ملائم.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3000 series سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بميكروفون

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    حرية لاسلكية

    صوت قوي.

    • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
    • سماعة مثبتة في الأذن
    • تشغيل لمدة 7 ساعات

    تقنية الشحن السريع

    تزوّدك تقنية الشحن السريع بالطاقة سريعًا عندما يتدنى مستوى شحن البطارية. فعملية شحن تستغرق 15 دقيقة تضمن تشغيلها لفترة 90 دقيقة.

    غطاءا الأذنَين المغناطيسيان المساميان يضمنان تخزينها السهل والمرتب

    تتميّز سماعات الرأس المثبتة في الأذن بغطائَي أذنَين مغناطيسيَين مساميَين يضمنان تخزينها السهل والمرتب بطريقة ذكية. فقد تم تضمين قطع مغناطيسية في الجزء الخلفي لكل من غطائَي الأذنَين لكي يلتصق الغطائَين معًا، ما يمنع تشابك السماعات أو إحداث فوضى أو جلبة. يكفي أن تلصقهما ببعض من الجهة الخلفية، وتلفّهما بالسلك المسطّح الذي لا يسمح بحصول أي تشابك، وتضعهما في حقيبتك، وأنت تعلم بأنك ستتمكن من سحب السماعات بسهولة في أي وقت.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      الحساسية
      100  ديسيبل
      المقاومة
      16  ohm

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      35.4  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      21  سم
      الوزن الإجمالي
      2.25  كلغ
      الارتفاع
      23.3  سم
      GTIN
      1 48 95229 10014 2
      الوزن الصافي
      1.296  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.954  كلغ

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      18.9  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      6
      العرض
      16.6  سم
      الارتفاع
      11  سم
      الوزن الصافي
      0.324  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.48  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.156  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 10014 9

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.3  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      2.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10014 5
      الوزن الإجمالي
      0.069  كلغ
      الوزن الصافي
      0.054  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.015  كلغ

    • أبعاد المنتج

      طول السلك
      61.8  سم
      الارتفاع
      2.25  سم
      العرض
      1.4  سم
      العمق
      0  سم
      الوزن
      0.035  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      دليل البدء السريع
      كبل USB
      مضمن للشحن

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20056 2

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • أغطية أذن بثلاثة أحجام
    • كبل شحن USB
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.