صوت من دون سماعات رأس. تصميم مفتوح على الأذن

مع حجرة وخوارزمية مخصصتَين، تنقل تقنية Directional Acoustic الموسيقى إلى قناة الأذن، ما يخفف إلى الحد الأدنى من التسرب والرجفان ويحافظ على التفاصيل والجهير. توفّر هذه التقنية كل مزايا التصميم المفتوح على الأذن مع جودة صوت وراحة محسنتَين.