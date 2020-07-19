استرخِ بأناقة مطلقة

استرخِ مع مكبر الصوت المزوّد بتقنية Bluetooth الذي يتلاءم مع أي ديكور داخلي. استمتع بوقت تشغيل يبلغ 12 ساعة وصوت غني مع جهير دافئ. بالإضافة إلى ذلك، يضفي القماش المخصص لمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف لمسة راقية، أما الميكروفون المضمّن فسيمح لك بإجراء المكالمات بدون استخدام اليدين.