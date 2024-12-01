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TAS2108BK/00
شاهد الحركة على وقع الموسيقى
يتميز مكبر الصوت Bluetooth الرائع هذا بتصميم مذهل، بحيث يمكنك أن ترى المشع غير الفعال وهو يتراقص على وقع الموسيقى! هذا وتتيح لك أوضاع إضاءة متعددة اختيار ألعاب الألوان المفضلة لديك التي تناسب مزاجك أو مجرد الاسترخاء في ليلة هادئة.
مشع غير فعال. جهير مدوٍّ
أوضاع إضاءة متعددة
قدرة إخراج RMS تبلغ 5 واط
سهولة استقبال المكالمات
يمنحك هذا المكبر الصغير صوت جهير عميقًا وغنيًا لدرجة أنك ستلاحظ المشع وهو يتحرك مع الإيقاع. اصطحب موسيقاك معك واستمتع بصوت واضح في أي مكان في المنزل. كما يقدم إليك إضاءات متوهجة تجعل الأصوات تنبض بالحياة.
هل تبحث عن صوت أكثر عمقًا؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متطابقين معًا لإنتاج صوت إستيريو رائع. وعند توصيل مكبر صوت ثانٍ، ستتزامن أيضًا أوضاع إضاءة العرض بينهما.
يتميز هذا المكبر الرائع بأوضاع إضاءة متعددة تضفي أجواءً مختلفة على موسيقاك. اختر من بين الأضواء متعددة الألوان، أو التأثير التدريجي، أو ضوء ليلي أبيض ناعم عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.