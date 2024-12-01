اختر ألوان متعددة متقلبة أو ضوءًا ليليًا هادئًا

يتميز هذا المكبر الرائع بأوضاع إضاءة متعددة تضفي أجواءً مختلفة على موسيقاك. اختر من بين الأضواء متعددة الألوان، أو التأثير التدريجي، أو ضوء ليلي أبيض ناعم عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.