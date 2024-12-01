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TAS1509BK/00
استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
خذ موسيقاك معك أينما ذهبت مع مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. يوفر المشع السلبي صوت جهير قوي، ويعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر مكبر الصوت في الماء لمدة 30 دقيقة من دون أي مشكلة. أجرِ مكالمات من دون استخدام اليدين أينما كنت.
مشع سلبي. صوت جهير قوي
اقتران مكبري صوت للحصول على صوت ستيريو
قدرة خرج RMS تبلغ 5W
مقاوم للماء بتصنيف IPX7
توفر هذه السماعة الصغيرة الرائعة صوت جهير غنيًا وقويًا بشكل مذهل. اصطحب موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء التنزه أو على الشاطئ. مثالية لاصطحابها معك مهما كانت خططك.
هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل سماعتين مماثلتين معًا للاستمتاع بصوت ستيريو مذهل. استمع إلى موسيقاك بالطريقة التي صُممت لتُسمع بها. حتى أثناء تنقلك، لن تفوتك أي نغمة أو كلمة.
هذه السماعة الصغيرة والرائعة جاهزة لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو كنت تتصبب عرقًا أثناء التمرين، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني أنه يمكن غمر السماعة في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشكلات.