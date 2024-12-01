مشع غير فعال لجهير مدوٍّ

يقدم مكبر الصوت الصغير المدمج هذا صوت جهير غنيًا ونابضًا بدرجة مذهلة. استمع إلى موسيقاك دائمًا بوضوح أينما كنت سواء في الحديقة أو في أثناء المشي أو على الشاطئ، فضلاً عن أنه مثالي تمامًا للعمل أو أوقات الراحة أو الأنشطة الترفيهية أينما كنت.